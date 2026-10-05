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對北市毒品防制無評論！陳其邁：把我們自己工作做好

台北市長蔣萬安日前針對毒品議題猛攻民進黨參選人沈伯洋，卻反遭輿論一片罵聲；高雄市長陳其邁今（5）日受訪，被問及蔣萬安的反毒成效時表示，「台北市政府應該把防毒的工作做好，這是台北市長的工作」，但他強調，自己更關心的是高雄市的毒品防制工作能否確實落實，並分享高雄從「前端預防、中段緝毒到後端輔導」所建立的完整防毒體系。陳其邁表示，高雄是全台最早、也是目前唯一設置毒品防制局專責單位的地方政府，主要任務就是統籌、協調各局處的毒品防制工作，落實防毒、反毒等相關政策。他指出，毒品防制最重要的是前端預防，因此高雄在里辦公室及社區連鎖藥局等場域設置毒防關懷站，目前全市已超過1200處，希望從社區端及早接觸民眾、降低毒品危害。至於中段的緝毒工作，陳其邁指出，則由檢、警、調、憲等治安機關共同合作，透過毒防會報以及毒防局統籌相關工作，進行毒品查察、取締等治安防制措施。他接著提到後端輔導，對於部分藥癮者回到社區後，政府必須結合治安機關、社工及社會安全網等資源，提供持續性的輔導與協助，降低再犯可能，讓藥癮者有機會重新回歸正常生活。「我想這是一個常態性的工作，在市政府我們就把我們自己的工作做好。」陳其邁強調，地方政府同時與中央政府合作，共同推動毒品防制。話鋒一轉，他提到自己對台北市的毒品防制工作沒有評論，但高雄的經驗可以提供各界參考。根據資料顯示，高雄在112年及113年「毒品危害防制中心聯合視導評核」均獲第一類組「特優」；113年也以「科技智慧毒防系統」獲衛福部國健署「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎－韌性與創新獎」，114年則以「社區及里辦毒品防制關懷站」獲得「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎－城市夥伴獎」，持續強化社區端的毒品防制網絡。