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電網緊密相連 曾文生：故障會影響到鄰居

▲曾文生（圖右）受訪表示，電網就是用電戶跟發電戶全部系統連在一起，所以用戶電力設備故障是會影響到鄰居。（圖／記者鍾泓良攝影）

台電：用戶安裝UPS、ATS 每半年檢驗完善韌性

近年百貨、學校常發生電力事故，經查許多都是自體用戶電力系統異常，非台電線路故障。台電今（5）日邀請高鐵、台鐵、北捷、台大醫院、台水及新光三越等橫跨交通、醫療、公共設施及商場業者舉行「電力學校座談會」，期盼共同討論如何強化用電品質、設備維護管理等。台電統計，2012年每年電力事故高峰為2.1萬件，去年已經降至6191件，大減約7成；用戶內線設備故障去年共有105件，前三名分別為設備故障、電纜故障，及鳥獸蟲害，占整體事故的9成。而今日出席會議，包括遠東百貨、新光三越、義聯集團、遠雄巨蛋、台灣大哥大、中華電信、證交所、台灣大學、台灣科技大學、高雄捷運、新北捷運、台北捷運、松山機場、桃園機場、台鐵公司、台灣高鐵、台灣自來水公司、三軍總醫院、台北榮民總醫院等。台電董事長曾文生受訪表示，電網就是用電戶跟發電戶全部系統連在一起，所以用戶電力設備故障是會影響到鄰居。其次，重大用電戶常常都會提供雙迴路備援，如果發生意外，饋線跳脫就應該自動切換，但因為設定不佳而失去效果，假如交通、醫院、公共設施或百貨發生問題，都會造成民生困擾。因此，用電戶除了電力設備增加、更新，同時也必須機電人員完善維護電力設備、達成電網互助等，因此今日開設電力學校，就是希望各公司高層能夠更掌握自身電力設備及人員安排。他補充，像是科技業就相當關心用電穩定，近年來做得比較到位，但其餘產業還有待加強，像是不斷電系統（UPS）最多還是在科技業，交通事業方面，高鐵、台鐵也都有陸續完成相關工作；但百貨公司就比較沒有注意這件事。台電表示，建議用戶依據用電特性申請備援線路並加裝電源自動切換開關（ATS）系統，於突發事故可快速切換至電源正常電路；針對重要場域建議自備發電機、UPS 等備援電力，因應雷擊、鹽塵害等造成電壓驟降的意外。台電提醒，用戶應每半年進行紅外線檢測，每年應針對自備線路絕緣，更要防範蟲獸咬蝕，並透過定期辦理教育訓練，強化機電人員應變能力。