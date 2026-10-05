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▲蔡康永曾在金馬獎上對中國演員黃渤說「這是我家，不是你家」。（圖／翻攝自台視）

蔡康永昨（4）日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的競選總部成立大會，雖然他解釋，只是想要聽聽各方意見，並沒有表態立場，但此舉已經惹中國網友不悅，電動車品牌「零跑汽車」開第一槍，下架所有與蔡康永合作的廣告，知名雜誌時尚芭莎也下架蔡康永9月份的專訪，過去蔡康永對兩岸的相關言論也被翻出。蔡康永昨現身沈伯洋造勢活動，雖並未表態支持，只是想聽聽各方意見，但依舊引來中國網友不滿，合作品牌相繼下架相關廣告，蔡康永9月才接受時尚芭莎專訪，如今再到該雜誌官方微博，已經搜尋不到相關內容。不僅如此，還有人重提蔡康永2013年在第50屆金馬獎時的言論，當晚他主持典禮，黃渤、鄭裕玲擔任頒獎人，鄭裕玲虧黃渤穿著睡衣就來了，黃渤開玩笑說自己是金馬常客，早把金馬當成是自己家，自然穿得舒服一點，沒想到蔡康永回，「黃渤，這是我家，不是你家。」蔡康永事後澄清，這只是開前後任主持人的玩笑，強調金馬獎是所有華語影人的家。還有2004年蔡康永主持《康熙來了》時，該集嘉賓是張學友，聊到海外生活經驗，張學友分享有次在美國搭計程車，卻被嗆「Go back to China（滾回中國）」，蔡康永聽了也替張學友抱不平，教他反擊「I'm from Taiwan, why do I come back to China？（我是台灣人，為什麼要回中國）」。不少網友認為蔡康永的立場早有跡可循，且以他的閱歷，不可能不知道現身在沈伯洋的造勢活動上會引起什麼問題，因此他的「聽聽各方意見」說法也依舊受到質疑。