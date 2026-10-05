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不怕被問倒 沈伯洋：回答不出來就誠實說不知道

早就答應了 沈伯洋將上趙少康節目

年底選舉倒數，進入白熱化階段，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，日前突破同溫層接受資深製作人王偉忠與資深媒體人李四端專訪，觀看數飆升成功破圈，今（5）日其受訪也坦言，很早之前就答應要上趙少康的節目，就是最近的事情而已。沈伯洋日前接受資深媒體人周玉蔻專訪並於今日首播，被問及接受專訪破圈一事，沈伯洋說，其實自己沒有分採訪對象，相信大家專業，媒體人用專業問問題自己就回答，回答不出來就誠實的說自己不知道。沈伯洋表示，有預期藍營的群眾會看他不順眼，但是有留言看到不同立場的人有所改變覺得開心，也坦言完全不會怕王偉忠與李四端，過去就讀復興，同學很多都是藍營家庭，從小藍營家庭對他來說很熟悉，所以倒是不會害怕。沈伯洋也說，王偉忠與李四端都做了很多功課，把他過去相關訪談都看了，王偏閒聊、李則是單刀直入，都很喜歡問執行面的問題，或錢要如何到位，「問得好像我是市長一樣，那也蠻好的，我就盡量回答」。周玉蔻則評論李四端的專訪像是老丈人挑女婿，而王偉忠則是綿裡針，好奇趙少康是否有找上節目，沈伯洋說，很早之前就答應要上趙的節目，就是最近的事情而已。