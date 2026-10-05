中華職棒例行賽圓滿落幕，備受矚目的季後挑戰賽對戰組合正式出爐。由奪得下半季冠軍的中信兄弟，迎戰年度勝率第二的統一7-ELEVEN獅，雙方將自10月9日起展開5戰3勝制的激情對決，全力爭奪踏入「台灣大賽」的最終門票。值得一提的是，今年台灣大賽場地全是在大巨蛋，只有統一獅晉級的情況下，才會到亞太主球場。《NOWNEWS》本文帶您一次看完季後賽賽程。
黃衫軍握1勝優勢搶攻主場 南霸天10/10亞太迎敵
本季季後挑戰賽制度下，獲下半季冠軍的中信兄弟率先握有1勝優勢，並享有3場主場紅利，分別於10月9日、11日及12日在台中洲際棒球場全力固守；統一7-ELEVEN獅則擁有1場主場，預計於10月10日雙十節當天在台南亞太棒球村主球場開打。先取得3勝的球隊晉級台灣大賽。
台灣大賽10/17登場！味全龍攻佔巨蛋靜候挑戰者
季後挑戰賽的勝隊，將在10月17日開打的台灣大賽，挑戰包辦上半季冠軍與年度勝率第一的味全龍隊。味全龍在此系列賽握有5場主場優勢，且全部賽事皆已排定於臺北大巨蛋進行。
至於挑戰賽晉級隊伍的2場主場安排，若由中信兄弟晉級，主場賽事將同樣於臺北大巨蛋進行；若由統一7-ELEVEN獅過關，則會回歸台南亞太主球場開打，精采大戰蓄勢待發。
⭐️季後挑戰賽賽程表 (10/9-10/12)⭐️
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本季季後挑戰賽制度下，獲下半季冠軍的中信兄弟率先握有1勝優勢，並享有3場主場紅利，分別於10月9日、11日及12日在台中洲際棒球場全力固守；統一7-ELEVEN獅則擁有1場主場，預計於10月10日雙十節當天在台南亞太棒球村主球場開打。先取得3勝的球隊晉級台灣大賽。
台灣大賽10/17登場！味全龍攻佔巨蛋靜候挑戰者
季後挑戰賽的勝隊，將在10月17日開打的台灣大賽，挑戰包辦上半季冠軍與年度勝率第一的味全龍隊。味全龍在此系列賽握有5場主場優勢，且全部賽事皆已排定於臺北大巨蛋進行。
至於挑戰賽晉級隊伍的2場主場安排，若由中信兄弟晉級，主場賽事將同樣於臺北大巨蛋進行；若由統一7-ELEVEN獅過關，則會回歸台南亞太主球場開打，精采大戰蓄勢待發。
⭐️季後挑戰賽賽程表 (10/9-10/12)⭐️
|場次
|日期
|開賽時間
|對戰組合
|球場
|備註
|Game 1
|10/09 (五)
|17:05
|統一7-ELEVEN獅 @ 中信兄弟
|洲際
|Game 2
|10/10 (六)
|17:05
|中信兄弟 @ 統一7-ELEVEN獅
|亞太主
|Game 3
|10/11 (日)
|17:05
|統一7-ELEVEN獅 @ 中信兄弟
|洲際
|如有必要
|Game 4
|10/12 (一)
|18:35
|統一7-ELEVEN獅 @ 中信兄弟
|洲際
|如有必要
⭐️台灣大賽賽程表 (10/17 - 10/25)⭐️
|場次
|日期
|開賽時間
|對戰組合
|球場
|備註
|Game 1
|10/17 (六)
|17:05
|季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍
|臺北大巨蛋
|Game 2
|10/18 (日)
|17:05
|季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍
|臺北大巨蛋
|-
|10/19 (一)
|-
|移動／補賽日
|-
|-
|Game 3
|10/20 (二)
|18:35
|味全龍 @ 季後挑戰賽晉級球隊
|
中信兄弟：臺北大巨蛋
|Game 4
|10/21 (三)
|18:35
|味全龍 @ 季後挑戰賽晉級球隊
|
中信兄弟：臺北大巨蛋
|-
|10/22 (四)
|-
|移動／補賽日
|-
|-
|Game 5
|10/23 (五)
|18:35
|季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍
|臺北大巨蛋
|如有必要
|Game 6
|10/24 (六)
|17:05
|季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍
|臺北大巨蛋
|如有必要
|Game 7
|10/25 (日)
|17:05
|季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍
|臺北大巨蛋
|如有必要