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⭐️季後挑戰賽賽程表 (10/9-10/12)⭐️

場次 日期 開賽時間 對戰組合 球場 備註 Game 1 10/09 (五) 17:05 統一7-ELEVEN獅 @ 中信兄弟 洲際 Game 2 10/10 (六) 17:05 中信兄弟 @ 統一7-ELEVEN獅 亞太主 Game 3 10/11 (日) 17:05 統一7-ELEVEN獅 @ 中信兄弟 洲際 如有必要 Game 4 10/12 (一) 18:35 統一7-ELEVEN獅 @ 中信兄弟 洲際 如有必要

⭐️台灣大賽賽程表 (10/17 - 10/25 )⭐️



場次 日期 開賽時間 對戰組合 球場 備註 Game 1 10/17 (六) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍 臺北大巨蛋 Game 2 10/18 (日) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍 臺北大巨蛋 - 10/19 (一) - 移動／補賽日 - - Game 3 10/20 (二) 18:35 味全龍 @ 季後挑戰賽晉級球隊 中信兄弟：臺北大巨蛋

統一獅：亞太主 Game 4 10/21 (三) 18:35 味全龍 @ 季後挑戰賽晉級球隊 中信兄弟：臺北大巨蛋

統一獅：亞太主 - 10/22 (四) - 移動／補賽日 - - Game 5 10/23 (五) 18:35 季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍 臺北大巨蛋 如有必要 Game 6 10/24 (六) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍 臺北大巨蛋 如有必要 Game 7 10/25 (日) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊 @ 味全龍 臺北大巨蛋 如有必要

中華職棒例行賽圓滿落幕，備受矚目的季後挑戰賽對戰組合正式出爐。由奪得下半季冠軍的中信兄弟，迎戰年度勝率第二的統一7-ELEVEN獅，雙方將自10月9日起展開5戰3勝制的激情對決，全力爭奪踏入「台灣大賽」的最終門票。值得一提的是，今年台灣大賽場地全是在大巨蛋，只有統一獅晉級的情況下，才會到亞太主球場。《NOWNEWS》本文帶您一次看完季後賽賽程。本季季後挑戰賽制度下，獲下半季冠軍的中信兄弟率先握有1勝優勢，並享有3場主場紅利，分別於10月9日、11日及12日在台中洲際棒球場全力固守；統一7-ELEVEN獅則擁有1場主場，預計於10月10日雙十節當天在台南亞太棒球村主球場開打。先取得3勝的球隊晉級台灣大賽。季後挑戰賽的勝隊，將在10月17日開打的台灣大賽，挑戰包辦上半季冠軍與年度勝率第一的味全龍隊。味全龍在此系列賽握有5場主場優勢，且全部賽事皆已排定於臺北大巨蛋進行。至於挑戰賽晉級隊伍的2場主場安排，若由中信兄弟晉級，主場賽事將同樣於臺北大巨蛋進行；若由統一7-ELEVEN獅過關，則會回歸台南亞太主球場開打，精采大戰蓄勢待發。