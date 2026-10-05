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想看蔣萬安選總統！李怡貞酸爆：到時就知實力在哪

民進黨台北市長候選人沈伯洋12年前談論毒品議題的舊文，近日引發藍綠陣營攻防；台北市長蔣萬安也參一腳發文質疑，孰料惹怒了一大票網友，單篇留言數至今已逼近57萬則，更被指超越2012年印度團隊37.7萬則留言的金氏世界紀錄。對此，家事律師李怡貞也看不下去狠酸，當大家智商低，只要蔣萬安繼續當選，台北市就會變成次級城市。李怡貞表示，她這個人其實很簡單，非不到最後，不會打最大力的巴掌，光是YouBike每次去選籃子裡面都有垃圾，也都讓她超火大，然後電動的腳踏車也超少，停車常常滿、不然就沒車。台北市明明可以很好玩，就蔣萬安可以弄得很無聊。李怡貞舉例，先前美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）赤手攀登台北101，正常台北市應該要事前大力宣傳，觀光招攬，各種配套或是周邊措施。這明明是讓世界看到台灣是非常難得的機會，推廣台北市觀光旅遊的機會，刺激台北市消費的機會，結果有嗎？有嗎？「只有看到賈董扛著壓力，蔣萬安根本安靜的要命！」李怡貞痛批，這種讓台北市可以好好行銷萬眾矚目的機會，蔣萬安就是寧可安安靜靜保持安全距離，臉書也沒有推廣預告，他本人甚至連到場都不敢，身為一個市長，明明是這麼好行銷台北市的機會，讓全球目光矚目的機會，就這樣被放掉。李怡貞感嘆，去過那麼多國家、造訪那麼多國家的首都，台北市是真的很可惜沒被好好照顧對待的地方，她更大膽直說，只要蔣萬安繼續當選，台北市就會變成次級城市，次於上海、次於北京、次於全世界。最後，李怡貞更呼籲大家讓沈伯洋當選，想看蔣萬安選總統啦，真心想看法律博士上場辯論，到時候實力在哪就會知道，怎麼裝都裝不了，就怕跟YouBike籃子總是裝垃圾一樣吧！隨後，她還在留言區補充提到，還有很多爛事可以講，就看照片中這些樹還能活多久，是不是繼續當選也都要被砍掉？浮根耶，真的是一直當大家智商低。