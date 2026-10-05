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侯漢廷：美沙冬口服與「提供毒品與針頭」不同

舉瑞士為例 侯漢廷：不是一般「社區中心」

點名加拿大政策爭議 質疑減害措施伴隨社區成本

提奧勒岡州去罪化翻修 批不能只談「國外也有做」

再提舊金山案例 質疑戒治轉介成效

侯漢廷：爭點應回到「社區供毒、毒品除罪化」

《政客爽》批社區供毒被美化

引墨西哥毒品暴力作警示

台北市長選戰近日針對反毒政策進行攻防，繼民進黨候選人沈伯洋過去談毒品政策的舊文被藍營翻出、蔣萬安反毒貼文遭大量綠營支持者留言洗版後，藍營論戰焦點集中在「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」及毒品除罪化等主張。新黨台北市議員侯漢廷今（5）日就以瑞士、加拿大、美國奧勒岡州、舊金山等案例質疑，高度管制的毒品減害政策若被簡化成「社區供毒」，恐忽略醫療監督、黑市外流及社區治安等風險；政論粉專《政客爽》也追問，若真的要在台北落實「社區中心提供毒品」，究竟會設在哪個社區？並強調沈伯洋當年原文並未提及美沙冬，爭議核心應回到「提供毒品」與「毒品除罪化」本身。侯漢廷今發文表示，沈伯洋過去主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，如今卻以美沙冬替代療法及清潔針具回應質疑。他指出，美沙冬主要屬口服替代治療，清潔針具則是降低共用針頭造成感染的減害措施，因此質疑沈伯洋當年所寫「提供毒品與乾淨的針頭」，不能直接等同於美沙冬治療。侯漢廷認為，若從國際公衛制度來看，較接近的政策是由醫療機構在嚴格監督下提供受管制成癮物質的「海洛因輔助治療」。不過目前公開資料仍不足以直接證明，沈伯洋2014年原文中的「某些國家」就是指瑞士，或其所稱「毒品」一定就是醫療海洛因。侯漢廷表示，瑞士確實存在海洛因輔助治療，但制度設計並非一般人想像的「社區中心發毒品」，相關治療對象必須是長期、重度海洛因成癮，且其他治療方式效果不佳者，並須在具資格的醫療機構及醫護人員監督下使用，患者也受到登記與管理。他認為，沈伯洋當年僅以「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」描述，沒有呈現醫師處方、機構許可及高強度醫療監督等制度條件，容易讓外界低估這類政策的管制程度與執行成本。侯漢廷接著引用加拿大相關政策爭議指出，部分地方政府與政治人物過去曾反對由政府提供受管制毒品，並主張政策重心應轉向戒治、康復與執法。以溫哥華市中心東區為例，他指出當地設有安全注射設施及相關醫療服務後，周邊仍長期存在毒品交易、公共秩序及治安爭議，因此質疑減害措施並不代表可以解決所有社區問題。侯漢廷另提到加拿大卑詩省「安全供應」（Safe Supply）政策所引發的藥物流向黑市爭議，認為即使原意是降低芬太尼等非法毒品風險，也必須面對處方藥外流與監管問題。侯漢廷接著再以美國奧勒岡州為例指出，該州2020年通過第110號提案，將持有少量毒品去罪化，但之後因街頭毒品、過量死亡及公共秩序等問題引發爭議，州議會2024年再通過HB 4002，重新將部分持有毒品行為納入刑事處罰。他認為，這顯示國外毒品政策並非單向走向「更寬鬆」，而是在實施後依成效重新調整，因此不能只用「國外也有做」來概括不同制度與後續代價。侯漢廷另舉舊金山田德隆區服務中心為例，稱當地曾投入大量經費提供相關服務，但實際轉介心理諮商或戒毒治療比例偏低，最後因政策成效及地方反彈而關閉。因此，毒品政策若只著重提供安全使用環境，而未能有效導向戒治與復健，可能面臨執行成效有限的問題。侯漢廷最後認為，台北市長選戰目前真正應該討論的，不是美沙冬或清潔針具本身，而是沈伯洋是否仍支持過去文章中提到的「社區中心提供毒品」及毒品除罪化。他表示，美沙冬替代療法及清潔針具都有既有醫療與公衛制度，但若要引進更進一步的「受管制毒品供應」模式，就應清楚說明適用對象、醫療監督、社區影響及配套，而不能把不同層次的減害政策混在一起討論。另外，《政客爽》也發文批評沈伯洋過去曾提到「社區中心提供吸毒者毒品」的文章內容，被部分支持者重新包裝成減害政策，「什麼時候對於毒品的荒謬言論不能被譴責了？」他並認為，若政策真涉及由社區中心提供毒品，就應直接說明實際設置地點與配套，而不是只停留在抽象概念。《政客爽》進一步追問，「沈伯洋要在台北哪個社區發放毒品？台北人同意家裡旁邊社區中心發嗎？」若把相關主張落實到都市治理，就不只是公衛概念，而會直接牽涉居民對社區安全、公共秩序及設施設點的接受程度。《政客爽》也以墨西哥長年毒品暴力為例，稱自2006年墨西哥政府正式展開「毒品戰爭」以來，已有近百名現任、前任或候任市長遇害，藉此強調毒品問題可能衍生嚴重治安風險。《政客爽》最後表示，沈伯洋過去文章提到的是「正視毒品只是藥」、「把毒品跟藥品劃上等號吧！」以及「台灣可以效仿他國，提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，當時的原文並沒有提到「美沙冬替代療法」，因此認為目前將相關爭議全部解釋為美沙冬或清潔針具政策，並未回應原文中最具爭議的「提供毒品」主張。