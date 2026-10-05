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知名主持人蔡康永昨（4）日現身台北市長候選人沈伯洋造勢活動引發兩岸網友熱議，不僅中國電動車品牌「零跑汽車」大動作下架與蔡康永有關的宣傳廣告，雜誌也刪除相關專訪影片。蔡康永家世不凡，父親蔡天鐸出身寧波望族，雖在台北長大，但從小身處在上海式的上流家庭，對此不少中國網友也湧入蔡康永的社群小紅書留言：「你怎麼會走到這一步」、「蔡康永！你糊塗」、「為啥跟錢過不去呢？」蔡康永不僅在演藝圈佔有一席之地，更有著不凡的家世，父親蔡天鐸出身寧波望族，是民國初年知名的執業律師，1949年前曾在上海經營過輪船公司「中聯企業公司」，是1949年沉沒的著名豪華客輪「太平輪」的船主。蔡天鐸老來得子，雖在台北長大，但從小身處在上海式的家庭。昨日，蔡康永現身沈伯洋的造勢活動，雖經紀人回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」不過仍激怒中國的網友和合作廠商不滿、抵制，與蔡康永合作的「零跑」第一時間發出聲明切割，強調品牌堅持一個中國原則，下架所有宣傳廣告。另外，中國時尚雜誌「時尚芭莎」也緊急刪除蔡康永的專訪內容。蔡康永雖在多年前已停用微博，但仍有小紅書等帳號，如今衰捲台獨爭議，網友們也湧入小紅書留言：「你怎麼會走到這一步」、「蔡康永！你糊塗」、「為啥跟錢過不去呢？」、「真讓人心寒，粉了你十幾年」、「好不容易終於要等到你和小S的節目，這節骨眼你居然！」、「太讓我失望了。」話題在網路上仍持續延燒。