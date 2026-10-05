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▲公費流感、新冠疫苗開打，疾管署呼籲符合資格者盡快接種，還可累積健康幣。（NOWNEWS資料照／記者張乃文攝）

衛福部推出「健康幣」於10月1日上路，完成施打疫苗、公費癌症篩檢等服務，就可獲得健康幣，並從12月起兌換健康商品；從1日至今已有超過37萬人同意參加健康幣；不過，有民眾提到，無法回溯到自己今年初的健檢等；石崇良說，會再請國健署研究。對於健康幣無法溯及既往至今年初，石崇良今（5）日提到，感謝許多民眾對於健康幣的支持，但是否可以溯及既往，可請國健署研究，只是所有計畫都有起始點，若追溯至1月1日，可能又會引起「去年的資料能否也能列入計算」的討論。因此石崇良認為，難免會有遺珠之憾，但這部分會仔細評估是否有可能性。根據國健署及健保署統計，「健康幣Health GO」APP從10月1日至10月4日，17萬5079人完成註冊；同意參加健康幣活動有37萬5961人、完成生活型態評估量表有34萬436人。而新冠、流感公費疫苗也已經開打，統計至10月4日止，流感疫苗已累計接種82.9萬劑、新冠疫苗為30.3萬劑。疾管署長羅一鈞說，觀察打氣比去年增加約1至2成，特別是新冠疫苗增加得較多。也因逢週末，近2天接種人數較少一點，預期今天上班日，流感疫苗接種人數預計加上後會超過100萬。羅一鈞提到，因為施打疫苗還可以賺健康幣，主要是衛福部長石崇良推動健康幣政策，有效帶動民眾討論，更增加接種意願，特別是新冠疫苗接種一次就有900幣，也帶來打氣。