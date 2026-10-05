夏天結束，曬黑系Hello Kitty不能錯過！全家便利商店今（5）日開賣三麗鷗曬黑系周邊，Hello Kitty、大耳狗、酷洛米換上度假風造型，搭配小麥肌、俏皮墨鏡，「全家刷就購」即起至11月1日限時販售，「全家行動購」同步開賣，最低99元起，38款周邊完整清單一次看。
全家38款三麗鷗曬黑系周邊！出示條碼就能結帳
「全家刷就購」即日起開賣曬黑系三麗鷗周邊，到全台全家便利商店出示商品條碼至櫃台結帳即可；「全家行動購」同步開賣，可透過會員APP「行動購」下單。
全家表示，本次主打Hello Kitty「曬黑系巨無霸冰霸杯」，900ml大容量搭配可拆式密封上蓋，售價279元。
「曬黑巨無霸造型登山扣盲盒」可掛於隨身提袋，附上小吊飾與墊片，售價119元。
「曬黑系造型原子筆」是立體角色搭配粉嫩4色筆身，4入組109元。另有曬黑大臉晴雨傘、馬克杯與造型卡套，日常出門也能帶上度假好心情。
上班族也有療癒小物可選，全家首賣「眼部涼感貼片」，推出Hello Kitty、大耳狗、酷洛米3款，採獨立包裝，每盒5片129元，為長時間使用電腦的上班族帶來清涼療癒時刻。
同樣是全家首賣的「水晶絨豹紋地墊大臉款」售價99元，結合親膚觸感與防滑底部；另有風琴包、保溫保冷袋、不鏽鋼餐具組及花卉隨行保溫杯等，從出門到宅家都被可愛包圍。
全家38款「三麗鷗曬黑系周邊」資訊
活動期間：10月5日上午10時至11月1日
購買管道：
1、 刷就購｜全台全家便利商店出示商品條碼至櫃台結帳
🛒「刷就購」預購3步驟
❶ 出示商品條碼至櫃台結帳
❷ 由店員協助點選指定到貨日
❸ 領取「預購小白單」即完成預購
2、行動購｜會員APP「行動購」下單，可至「商品分類＞本月主打＞限量授權周邊」選購
全家38款「三麗鷗曬黑系周邊」完整清單一次看
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「全家刷就購」即日起開賣曬黑系三麗鷗周邊，到全台全家便利商店出示商品條碼至櫃台結帳即可；「全家行動購」同步開賣，可透過會員APP「行動購」下單。
全家表示，本次主打Hello Kitty「曬黑系巨無霸冰霸杯」，900ml大容量搭配可拆式密封上蓋，售價279元。
活動期間：10月5日上午10時至11月1日
購買管道：
1、 刷就購｜全台全家便利商店出示商品條碼至櫃台結帳
🛒「刷就購」預購3步驟
❶ 出示商品條碼至櫃台結帳
❷ 由店員協助點選指定到貨日
❸ 領取「預購小白單」即完成預購
2、行動購｜會員APP「行動購」下單，可至「商品分類＞本月主打＞限量授權周邊」選購
|商品名稱
|刷就購
商品代號
|行動購
商品代號
|售價
|凱蒂貓-眼部涼感貼片
|1568432
|1568650
|129
|大耳狗-眼部涼感貼片
|1568446
|1568664
|129
|酷洛米-眼部涼感貼片
|1568450
|1568678
|129
|凱蒂貓-保溫保冷袋(L)
|1568464
|1568682
|339
|酷洛米-保溫保冷袋(L)
|1568478
|1568696
|339
|大耳狗-保溫保冷袋(L)
|1568482
|1568705
|339
|人魚漢頓-保溫保冷袋(L)
|1568496
|1568719
|339
|凱蒂貓-不鏽鋼餐具組-粉
|1568505
|1568723
|379
|大耳狗-不鏽鋼餐具組-藍
|1568519
|1568737
|379
|酷洛米-不鏽鋼餐具組-紫
|1568523
|1568741
|379
|人魚漢頓-不鏽鋼餐具組-淺綠
|1568537
|1568755
|379
|凱蒂貓-隨行保溫杯-花卉
|1568541
|1568769
|569
|大耳狗-隨行保溫杯-花卉
|1568555
|1568773
|569
|酷洛米-隨行保溫杯-花卉
|1568569
|1568787
|569
|凱蒂貓-晴雨兩用摺疊傘-花卉
|1568573
|1568791
|479
|大耳狗-晴雨兩用摺疊傘-花卉
|1568587
|1568800
|479
|酷洛米-晴雨兩用摺疊傘-花卉
|1568591
|1568814
|479
|Hello Kitty手提水壺
|1568600
|1568828
|259
|大耳狗-手提水壺
|1568614
|1568832
|259
|酷洛米-手提水壺
|1568628
|1568846
|259
|美樂蒂-手提水壺
|1568632
|1568850
|259
|人魚漢頓-手提水壺
|1568646
|1568864
|259
|曬黑巨無霸造型登山扣盲盒
|1569379
|1569533
|119
|曬黑系巨無霸冰霸杯900ML
|1569383
|1569547
|279
|21吋晴雨兩用傘-曬黑大臉款
|1569397
|1569551
|229
|滑輪購物車-豹紋款
|1569406
|1569565
|699
|活力紅-曬黑馬克杯11oz
|1569410
|1569579
|149
|海洋藍-曬黑馬克杯11oz
|1569424
|1569583
|149
|水晶絨豹紋地墊-大臉款
|1569438
|1569597
|99
|造型卡套-曬黑款
|1569442
|1569606
|119
|豹紋咖款-麻布手提袋
|1569456
|1569610
|109
|豹紋粉款-麻布手提袋
|1569460
|1569624
|109
|豹紋藍款-麻布手提袋
|1569474
|1569638
|109
|曬黑系造型原子筆
|1569488
|1569929
|109
|矽膠杯套-灰燼大頭款
|1569492
|1569933
|109
|灰燼款雙袋組
|1569501
|1569947
|199
|風琴包-簡約灰白款
|1569515
|1569951
|249
|風琴包-質感黑金款
|1569529
|1569965
|249