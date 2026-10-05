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全家38款三麗鷗曬黑系周邊！出示條碼就能結帳

▲Hello Kitty曬黑系巨無霸冰霸杯，售價279元。（圖／業者提供）

▲曬黑巨無霸造型登山扣盲盒，售價119元。（圖／業者提供）

▲曬黑系造型原子筆4入組109元。（圖／業者提供）

▲眼部涼感貼片採獨立包裝，每盒5片129元。（圖／業者提供）

▲水晶絨豹紋地墊大臉款，售價99元。（圖／業者提供）

全家38款「三麗鷗曬黑系周邊」資訊

▲▼「全家刷就購」到全台全家櫃台，出示商品條碼即可結帳。（圖／業者提供）

全家38款「三麗鷗曬黑系周邊」完整清單一次看

商品名稱 刷就購

商品代號 行動購

商品代號 售價 凱蒂貓-眼部涼感貼片 1568432 1568650 129 大耳狗-眼部涼感貼片 1568446 1568664 129 酷洛米-眼部涼感貼片 1568450 1568678 129 凱蒂貓-保溫保冷袋(L) 1568464 1568682 339 酷洛米-保溫保冷袋(L) 1568478 1568696 339 大耳狗-保溫保冷袋(L) 1568482 1568705 339 人魚漢頓-保溫保冷袋(L) 1568496 1568719 339 凱蒂貓-不鏽鋼餐具組-粉 1568505 1568723 379 大耳狗-不鏽鋼餐具組-藍 1568519 1568737 379 酷洛米-不鏽鋼餐具組-紫 1568523 1568741 379 人魚漢頓-不鏽鋼餐具組-淺綠 1568537 1568755 379 凱蒂貓-隨行保溫杯-花卉 1568541 1568769 569 大耳狗-隨行保溫杯-花卉 1568555 1568773 569 酷洛米-隨行保溫杯-花卉 1568569 1568787 569 凱蒂貓-晴雨兩用摺疊傘-花卉 1568573 1568791 479 大耳狗-晴雨兩用摺疊傘-花卉 1568587 1568800 479 酷洛米-晴雨兩用摺疊傘-花卉 1568591 1568814 479 Hello Kitty手提水壺 1568600 1568828 259 大耳狗-手提水壺 1568614 1568832 259 酷洛米-手提水壺 1568628 1568846 259 美樂蒂-手提水壺 1568632 1568850 259 人魚漢頓-手提水壺 1568646 1568864 259 曬黑巨無霸造型登山扣盲盒 1569379 1569533 119 曬黑系巨無霸冰霸杯900ML 1569383 1569547 279 21吋晴雨兩用傘-曬黑大臉款 1569397 1569551 229 滑輪購物車-豹紋款 1569406 1569565 699 活力紅-曬黑馬克杯11oz 1569410 1569579 149 海洋藍-曬黑馬克杯11oz 1569424 1569583 149 水晶絨豹紋地墊-大臉款 1569438 1569597 99 造型卡套-曬黑款 1569442 1569606 119 豹紋咖款-麻布手提袋 1569456 1569610 109 豹紋粉款-麻布手提袋 1569460 1569624 109 豹紋藍款-麻布手提袋 1569474 1569638 109 曬黑系造型原子筆 1569488 1569929 109 矽膠杯套-灰燼大頭款 1569492 1569933 109 灰燼款雙袋組 1569501 1569947 199 風琴包-簡約灰白款 1569515 1569951 249 風琴包-質感黑金款 1569529 1569965 249

夏天結束，曬黑系Hello Kitty不能錯過！全家便利商店今（5）日開賣三麗鷗曬黑系周邊，Hello Kitty、大耳狗、酷洛米換上度假風造型，搭配小麥肌、俏皮墨鏡，「全家刷就購」即起至11月1日限時販售，「全家行動購」同步開賣，最低99元起，38款周邊完整清單一次看。「全家刷就購」即日起開賣曬黑系三麗鷗周邊，到全台全家便利商店出示商品條碼至櫃台結帳即可；「全家行動購」同步開賣，可透過會員APP「行動購」下單。全家表示，本次主打Hello Kitty「曬黑系巨無霸冰霸杯」，900ml大容量搭配可拆式密封上蓋，售價279元。「曬黑巨無霸造型登山扣盲盒」可掛於隨身提袋，附上小吊飾與墊片，售價119元。「曬黑系造型原子筆」是立體角色搭配粉嫩4色筆身，4入組109元。另有曬黑大臉晴雨傘、馬克杯與造型卡套，日常出門也能帶上度假好心情。上班族也有療癒小物可選，全家首賣「眼部涼感貼片」，推出Hello Kitty、大耳狗、酷洛米3款，採獨立包裝，每盒5片129元，為長時間使用電腦的上班族帶來清涼療癒時刻。同樣是全家首賣的「水晶絨豹紋地墊大臉款」售價99元，結合親膚觸感與防滑底部；另有風琴包、保溫保冷袋、不鏽鋼餐具組及花卉隨行保溫杯等，從出門到宅家都被可愛包圍。10月5日上午10時至11月1日全台全家便利商店出示商品條碼至櫃台結帳🛒「刷就購」預購3步驟❶ 出示商品條碼至櫃台結帳❷ 由店員協助點選指定到貨日❸ 領取「預購小白單」即完成預購會員APP「行動購」下單，可至「商品分類＞本月主打＞限量授權周邊」選購