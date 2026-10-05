夏天結束，曬黑系Hello Kitty不能錯過！全家便利商店今（5）日開賣三麗鷗曬黑系周邊，Hello Kitty、大耳狗、酷洛米換上度假風造型，搭配小麥肌、俏皮墨鏡，「全家刷就購」即起至11月1日限時販售，「全家行動購」同步開賣，最低99元起，38款周邊完整清單一次看。

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全家38款三麗鷗曬黑系周邊！出示條碼就能結帳

「全家刷就購」即日起開賣曬黑系三麗鷗周邊，到全台全家便利商店出示商品條碼至櫃台結帳即可；「全家行動購」同步開賣，可透過會員APP「行動購」下單。

全家表示，本次主打Hello Kitty「曬黑系巨無霸冰霸杯」，900ml大容量搭配可拆式密封上蓋，售價279元。

▲Hello Kitty曬黑系巨無霸冰霸杯，售價279元。（圖／業者提供）
▲Hello Kitty曬黑系巨無霸冰霸杯，售價279元。（圖／業者提供）
「曬黑巨無霸造型登山扣盲盒」可掛於隨身提袋，附上小吊飾與墊片，售價119元。

▲曬黑巨無霸造型登山扣盲盒，售價119元。（圖／業者提供）
▲曬黑巨無霸造型登山扣盲盒，售價119元。（圖／業者提供）
「曬黑系造型原子筆」是立體角色搭配粉嫩4色筆身，4入組109元。另有曬黑大臉晴雨傘、馬克杯與造型卡套，日常出門也能帶上度假好心情。

▲曬黑系造型原子筆4入組109元。（圖／業者提供）
▲曬黑系造型原子筆4入組109元。（圖／業者提供）
上班族也有療癒小物可選，全家首賣「眼部涼感貼片」，推出Hello Kitty、大耳狗、酷洛米3款，採獨立包裝，每盒5片129元，為長時間使用電腦的上班族帶來清涼療癒時刻。

▲眼部涼感貼片採獨立包裝，每盒5片129元。（圖／業者提供）
▲眼部涼感貼片採獨立包裝，每盒5片129元。（圖／業者提供）
同樣是全家首賣的「水晶絨豹紋地墊大臉款」售價99元，結合親膚觸感與防滑底部；另有風琴包、保溫保冷袋、不鏽鋼餐具組及花卉隨行保溫杯等，從出門到宅家都被可愛包圍。

▲水晶絨豹紋地墊大臉款，售價99元。（圖／業者提供）
▲水晶絨豹紋地墊大臉款，售價99元。（圖／業者提供）
全家38款「三麗鷗曬黑系周邊」資訊

活動期間：10月5日上午10時至11月1日
購買管道：

1、 刷就購｜全台全家便利商店出示商品條碼至櫃台結帳

🛒「刷就購」預購3步驟
❶ 出示商品條碼至櫃台結帳
❷ 由店員協助點選指定到貨日
❸ 領取「預購小白單」即完成預購

2、行動購｜會員APP「行動購」下單，可至「商品分類＞本月主打＞限量授權周邊」選購

▲▼「全家刷就購」到全台全家櫃台，出示商品條碼即可結帳。（圖／業者提供）
▲▼「全家刷就購」到全台全家櫃台，出示商品條碼即可結帳。（圖／業者提供）
全家38款「三麗鷗曬黑系周邊」完整清單一次看

商品名稱 刷就購
商品代號		 行動購
商品代號		 售價
凱蒂貓-眼部涼感貼片 1568432 1568650 129
大耳狗-眼部涼感貼片 1568446 1568664 129
酷洛米-眼部涼感貼片 1568450 1568678 129
凱蒂貓-保溫保冷袋(L) 1568464 1568682 339
酷洛米-保溫保冷袋(L) 1568478 1568696 339
大耳狗-保溫保冷袋(L) 1568482 1568705 339
人魚漢頓-保溫保冷袋(L) 1568496 1568719 339
凱蒂貓-不鏽鋼餐具組-粉 1568505 1568723 379
大耳狗-不鏽鋼餐具組-藍 1568519 1568737 379
酷洛米-不鏽鋼餐具組-紫 1568523 1568741 379
人魚漢頓-不鏽鋼餐具組-淺綠 1568537 1568755 379
凱蒂貓-隨行保溫杯-花卉 1568541 1568769 569
大耳狗-隨行保溫杯-花卉 1568555 1568773 569
酷洛米-隨行保溫杯-花卉 1568569 1568787 569
凱蒂貓-晴雨兩用摺疊傘-花卉 1568573 1568791 479
大耳狗-晴雨兩用摺疊傘-花卉 1568587 1568800 479
酷洛米-晴雨兩用摺疊傘-花卉 1568591 1568814 479
Hello Kitty手提水壺 1568600 1568828 259
大耳狗-手提水壺 1568614 1568832 259
酷洛米-手提水壺 1568628 1568846 259
美樂蒂-手提水壺 1568632 1568850 259
人魚漢頓-手提水壺 1568646 1568864 259
曬黑巨無霸造型登山扣盲盒 1569379 1569533 119
曬黑系巨無霸冰霸杯900ML 1569383 1569547 279
21吋晴雨兩用傘-曬黑大臉款 1569397 1569551 229
滑輪購物車-豹紋款 1569406 1569565 699
活力紅-曬黑馬克杯11oz 1569410 1569579 149
海洋藍-曬黑馬克杯11oz 1569424 1569583 149
水晶絨豹紋地墊-大臉款 1569438 1569597 99
造型卡套-曬黑款 1569442 1569606 119
豹紋咖款-麻布手提袋 1569456 1569610 109
豹紋粉款-麻布手提袋 1569460 1569624 109
豹紋藍款-麻布手提袋 1569474 1569638 109
曬黑系造型原子筆 1569488 1569929 109
矽膠杯套-灰燼大頭款 1569492 1569933 109
灰燼款雙袋組 1569501 1569947 199
風琴包-簡約灰白款 1569515 1569951 249
風琴包-質感黑金款 1569529 1569965 249
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黃韻文編輯記者

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