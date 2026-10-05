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示威暴力升級 催淚瓦斯、煙火攻擊齊發

▲隨著法國學生抗議規模擴大，部分地區逐漸演變成暴力衝突。（圖／美聯社／達志影像）

逾5000人被捕 數百高中被迫停課

教育預算增幅追不上通膨 教師工會加入抗議

法國高中生不滿教師短缺、班級過度擁擠及校舍老舊，掀起全國性抗議浪潮，近日更演變成激烈警民衝突，多地發生縱火、洗劫校園及攻擊警方事件。法國教育部表示，抗議至今已有24所學校遭縱火或洗劫，逾5000人被捕，其中多數為未成年人，約400至500所高中將全面或部分停課。綜合路透社、法新社等外媒報導，這波抗議9月中旬從巴黎地區高中開始，隨後迅速蔓延至全法。學生主要不滿長期教育資源不足，包括教師短缺、每班人數過多、上課時間安排及校舍老舊等問題。15歲學生凱西亞（Kesia）表示，班上一口氣擠進35名學生，「教室甚至沒有足夠的椅子」，午休一小時也不足以讓所有人順利用餐。隨著抗議規模擴大，部分地區逐漸演變成暴力衝突。史特拉斯堡街頭遭催淚瓦斯籠罩；南部馬賽有示威者朝警方發射煙火；西部雷恩則有人焚燒垃圾桶。巴黎郊區龐坦（Pantin）也有抗議者焚燒圍欄等物品，並向鎮暴警察投擲爆竹。鄰近馬賽的拉西奧塔（La Ciotat）甚至傳出一名年輕人朝教師噴灑汽油的事件。法國政府認為，示威性質已從學生抗議逐漸轉為「城市暴力」。司法部長達馬南（Gérald Darmanin）指控運動遭到外部人士「劫持」，教育部長傑弗雷（Édouard Geffray）則稱，尤其有極左派活動人士滲透學生運動並煽動暴力。截至目前，已有數十名教育人員在動亂中受傷，其中包括多名校長。教育部並表示，已有24所學校遭縱火或洗劫。警方也展開大規模逮捕行動。內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，本週以來全國已有約5000人被捕，多數是青少年；法國媒體則引述官方數據指出，被捕者約85%為未成年人。受到安全情勢影響，約400至500所高中將全面或部分停課。僅大巴黎地區468所高中，就有超過三分之一受到影響。教育部表示，待安全條件允許後，將逐步恢復上課。另一方面，人權團體也批評警方對未成年人執法過當，包括使用警棍、催淚瓦斯及非致命性橡膠彈。法國當局已針對數起警察暴力指控展開調查，其中一名16歲少年據稱遭警方發射橡膠彈擊中，造成眼部受傷。學生不滿情緒背後，也反映法國教育經費問題。政府最新提出的2027年預算草案，教育預算預計增加1.7%至655.3億歐元，但增幅仍低於通膨。此外，法國明年償債支出預估將攀升至745億歐元，意味長期占政府最大支出之一的教育經費，將被債務成本超越。教師工會也宣布發動罷工，聲援改善教育環境的訴求。教師尚潘－塞勒（Sandra Champain-Seller）表示，暴力事件固然令人遺憾，但教育問題多年來未獲正視，加上當前政治及國際局勢，使學生陷入真正的焦慮。面對抗議持續延燒，法國政府承諾改善教師缺額、老舊校舍及課程安排等問題，並研議讓破壞公共或私人財產的肇事者負擔賠償費用。距離法國總統大選僅剩約半年，總統馬克宏（Emmanuel Macron）及政府支持度持續低迷，教育預算與學生抗議問題也可能進一步成為選前政治壓力。