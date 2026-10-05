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LED金剛車開上街 藍營15人聯手「反供毒」

李彥秀：美沙冬是醫療行為 別拿來轉移焦點

▲ 國民黨立委羅智強召開反毒金剛車上路記者會。（圖/記者陳明安攝）

徐巧芯：邀沈伯洋一起反毒 放棄過去主張

賴士葆喊「毒品零容忍」 許宇甄：沈舊文沒提美沙冬

台北市長選戰「毒品政策」攻防持續延燒，國民黨今（5）日更出動大型LED廣告「金剛車」，繞行台北市宣傳「反供毒」。國民黨立委羅智強偕同賴士葆、李彥秀、徐巧芯、葉元之、許宇甄等15名民代及參選人發表聯合聲明，表態反對「社區中心提供毒品給吸毒者」，並要求民進黨台北市長候選人沈伯洋說清楚，是否願意放棄2014年文章中所提出的相關主張。沈伯洋2014年談論毒品政策的文章近日成為台北市長選戰攻防焦點。羅智強今日與多名藍營民代及參選人共同舉行記者會，除了發表聯合聲明，更出動大型LED廣告金剛車繞行台北市宣傳。羅智強表示，希望號召市民站出來，反對在社區中心提供毒品給吸毒者，並呼籲沈伯洋公開宣布放棄相關主張。除了多名國民黨立委外，包括桃園市議員凌濤、台北市議員林杏兒、詹為元、柳采葳、楊植斗，以及台北市議員參選人賴苡任、林揚庭、陳冠安、新北市議員參選人鄧凱勛、國民黨前發言人楊智伃等人，也輪流表態反對「社區中心提供毒品給吸毒者」。李彥秀代表宣讀聯合聲明時表示，「在社區中心提供毒品給吸毒者」是沈伯洋自己提出的說法，不應以美沙冬轉移焦點。她強調，沒有人反對美沙冬療法，美沙冬是在醫療院所內，由醫療人員照看並以口服方式進行的替代治療，屬於醫療行為，與沈伯洋文章中所談的內容並不相同。李彥秀表示，藍營質疑的是，沈伯洋至今仍認為自己當年的主張沒有錯，因此要求沈伯洋公開說明，並保證未來不會推動「在社區中心提供毒品給吸毒者」。羅智強則指出，沈伯洋2014年撰文時，美沙冬療法在台灣已實施多年，但沈伯洋文章中並非聚焦美沙冬，而是談到長遠的「吸毒除罪化」，並在文章中提出成立社區中心等作法。羅智強表示，沈伯洋不能將兩者混為一談，他期待沈伯洋公開宣布放棄相關主張，「希望沈伯洋能夠接受改變，不要一而再、再而三堅持這個主張」。徐巧芯表示，沈伯洋2014年文章談到毒品除罪化，並提及參考其他國家的作法，建立社區中心、提供毒品給吸毒者。她認為，這與美沙冬替代治療是兩件不同的事情。徐巧芯也提到，近年毒駕等問題受到關注，吸毒者確實需要協助，但同時也可能衍生其他社會問題，因此她呼籲沈伯洋一起反毒，明確放棄過去相關主張，「希望沈伯洋能跟大眾站在一起，不分黨派拒絕毒品」。葉元之則將焦點放在沈伯洋文章中對校園驗毒的討論。他指出，文章一開始談及新北市教育局透過尿液篩檢學生毒品問題，沈伯洋對此提出批評，但他認為，若學生涉及毒品，找出來並提供協助有其必要性。葉元之也質疑，文章將吸毒成癮與其他成癮行為類比並不恰當，若學生遭餵毒或控制，更應及早發現並介入協助。賴士葆表示，「毒品零容忍」應該是政策目標，如果社區可以提供毒品，將與零容忍的方向背道而馳。他也指出，乾淨針具政策主要是為降低愛滋病等傳染風險，不應與其他毒品政策混為一談。賴士葆表示，面對喪屍煙彈、毒駕等新興問題，政府更應強化毒品防制，沈伯洋身為執政黨立委，也應正視相關問題。許宇甄則表示，沈伯洋2014年的文章「從頭到尾都沒有提到美沙冬」，她以母親的立場，對於社區提供毒品的構想感到憂心，因此要求沈伯洋不要再迴避爭議，應向外界說清楚相關政策立場。