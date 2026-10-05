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▲蔡康永提及《神隱少女》的劇情當場落淚，如今該節目片段掀起網友熱議。（圖／我愛貓大YouTube）

主持人蔡康永昨（4）日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的競總成立大會，即便本人強調來意是「想聽聽看各方意見」，並沒有表態立場，依舊引起各界廣泛討論，甚至讓中國廠商急得跳腳出手制裁，有網友聯想他17年前在節目《康熙來了》講述電影《神隱少女》劇情而爆哭的片段，感嘆：「名字一旦被奪走了，就會找不到回家的路。」2009年11月播出的《康熙來了》「這些藝人的哭點有夠低」主題，蔡康永分享宮崎駿經典動畫《神隱少女》中讓自己落淚的片段，即千尋抱著白龍在天空中飛翔，突然想起小時候掉進河裡的往事，於是對著白龍說出他遺忘已久、真正的名字，話音剛落，白龍身上的龍鱗頓時崩裂、四處飛散，他也從龍的形態變回了人形少年。蔡康永在敘述該情節時，忍不住大哭、淚灑攝影棚，陳漢典見狀趕緊遞上衛生紙，一旁小S則不知所措，虧搭檔「原來你也是肉做的啊」，如今網友在社群平台放上這段影片，寫下「名字一旦被奪走了，就會找不到回家的路」，直呼不知道為什麼自己會突然想到此節目片段。對此，其他網友紛紛留言表達共鳴，「我們記得我們的名字了嗎」、「蔡康永真的是讀書人，能夠感受到電影很深的意義」、「我感覺這好像在講台灣人喔」、「我們國家的名字一旦被奪走，就會找不到回家的路」、「我們記得我們是台灣人，我們的家跟土地叫台灣」、「我懂康永哥的哭點耶，台灣何時能找回自己的名字？」昨天下午，蔡康永被媒體目擊出現在沈伯洋的競選總部成立大會，參與活動約1小時後，蔡康永便離開現場，被問及現場這麼多人是否會感動，蔡康永回應「就是來見識一下」，再被問是否有被現場人潮嚇到，蔡康永則說：「我想很多人就是參與嘛！」對於是否表態支持沈伯洋，蔡康永強調「我想要聽聽看各方的意見」，有記者問他是否會現身國民黨候選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永則表示：「有機會的話，如果訪問得到每一位候選人會很棒啊！」經紀人則回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」