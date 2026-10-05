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今雨最大！大台北、宜蘭、花蓮嚴防局部大雨

▲東北季風增強，北台灣氣溫會明顯下滑，涼意逐漸明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

國慶連假水氣再增 北東降雨機率提高

▲西北太平洋呈現「彩雲、小熊、諾洛」三個颱風共存，但這些熱帶系統距離台灣皆相當遙遠。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風今（5）日影響台灣，中央氣象署預報員李孟軒表示，今天是本周水氣最充沛、雨勢最大的一天，大台北、宜蘭、花蓮慎防局部大雨；周三（10月7日）清晨北部低溫21至23度，空曠及近山區更可能跌破20度，周四（10月8日）起回暖，國慶連假（10月9日至10月11日）北東仍有局部雨勢。李孟軒表示，東北季風將一路影響至周三，今天是本周水氣最充沛、降雨最為劇烈的一天，大台北、宜蘭、花蓮需要嚴防局部大雨，北部山區、午後南部山區也有較大雨勢，明天水氣逐漸減少，降雨範圍縮減，但桃園以北與東半部仍有局部陣雨，中部山區、南台灣午後依然有局部陣雨。李孟軒提及，隨著冷空氣南下，今天北部高溫降至28度，降幅達5度左右，明天高溫更將僅剩26度，周三清晨將是本周氣溫最低的時刻，北部平地低溫21至23度，受輻射冷卻或空曠地形影響，北部空曠與近山區低溫更有機會下探至20度以下。李孟軒說明，周四東北季風減弱、乾空氣南下，各地天氣轉為多雲到晴，白天高溫也將逐漸回升，但日夜溫差加大，周五至周日的國慶連假，台灣東邊水氣會再度移入，基隆北海岸、大台北山區、宜花降雨機率將提高，中南部山區午後則有局部短暫陣雨。此外，目前西北太平洋呈現「彩雲、小熊、諾洛」三個颱風共存的現象，其中彩雲更升級為強烈颱風，但這些熱帶系統距離台灣皆相當遙遠，颱風未來路徑預計偏西後轉北或直接向北移動，均不會對台灣陸地與周邊天氣造成直接威脅，民眾無須過度恐慌。