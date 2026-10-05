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台北多元與包容 沈伯洋：不應該只在同志遊行那一天被看見

北市警日前搜索同志酒吧，而過程中羞辱身障者「殘障也可以做愛喔」犯眾怒，對此台北市長蔣萬安二度致歉。台北市長參選人沈伯洋今（5）日表示，這起事件不只受到人權團體批評，也引起國際媒體關注，依法執法，不代表執法的方式不需要被檢視，強調台北的多元與包容，不應該只有在同志遊行那一天被看見，因為一座真正友善的城市，不只是歡迎你來，「也讓你知道，你可以安心地做自己」。沈伯洋說，昨天自己競總成立現場，來了很多同志朋友。有人揮著彩虹旗，也有人別著彩虹小物，為這座城市的未來加油，「但我也知道，這幾天，你們的心情並不好受」。沈伯洋表示，蔣市長上任第4年，台北卻發生同志酒吧搜索引發的執法爭議。事件發生後，萬華分局一度否認員警的不當執法；在相關影像曝光、調查後，警方承認確實有執法的爭議存在。這起事件不只受到人權團體批評，也引起國際媒體關注。沈伯洋指出，警察依法執法都尊重，如果有違法的事情，應該依法處理。但依法執法，不代表執法的方式不需要被檢視。人民有權知道，執法的依據是什麼、界線在哪裡；當國家行使公權力時，又要如何確保每個人的人格與尊嚴，都受到同樣的尊重。沈伯洋表示，尤其對一個曾經歷過歧視、污名，甚至害怕被看見的群體來說，一句話、一個動作，都可能讓人重新想起：自己是不是又被當成不一樣的人？更要問怎麼讓制度變得更好，怎麼避免類似的事情再次發生，怎麼讓每一個生活在台北的人，不論他的身分、性別、性傾向，都相信這座城市會平等地對待自己。最後沈伯洋說，台北的多元與包容，不應該只有在同志遊行那一天被看見。它應該存在於警察執法的每一個現場、存在於市政府的每一項制度，也存在於我們生活的每一天，因為一座真正友善的城市，不只是歡迎你來，「也讓你知道，你可以安心地做自己」。