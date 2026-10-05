我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長參選人沈伯洋被翻出「提供毒品者毒品及乾淨的針頭」等言論後，要求與台北市長蔣萬安辯論；不過日前有知情人士透露，沈陣營希望能有特定立場偏綠媒體加入，導致主辦單位辯論安排一直卡關至今。稍早，沈伯洋立刻發聲駁斥，政治工作者周軒也透露更多內部細節。「到底消息是哪來的啦！」沈伯洋無奈強調，目前有邀約辯論的媒體，他全部都簽了，對於跟蔣萬安市長的辯論，自己是沒有附帶任何條件的，甚至不是電視台的，就地辯論，不限場地、不限時間，「我都OK的喔！總之就是希望大家能夠一起討論市政！」另外，周軒也補充說明，第一個找沈伯洋團隊提議要辦台北市長辯論會的媒體是民視，再來三立、TVBS，順序是這樣，而上述3家媒體也都分別有去找蔣萬安團隊，詢問他們參加台北市長辯論會的意願，結果三立、民視碰了軟釘子。「再來就是我夢到的。」周軒進一步指出，有家藍媒與綠媒，原本簽了策略聯盟協議，要來辦這場台北市長辯論會。然後呢，這家藍媒跑來找沈伯洋團隊問：「欸如果只有我們舉辦的辯論會，你們家會參加嗎？是不是不參加了？」這讓沈團隊滿頭問號，周軒也直言，要背棄盟友那是他家的事情，沈伯洋連王偉忠節目都上了，什麼顏色的媒體來辦辯論會，其實都沒意見。