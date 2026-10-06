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▲Coupang酷澎讓陳小姐省下外出採買、搬運貓砂的體力與時間，更從容地陪伴三隻店貓。（圖／品牌提供）

自由工作者的工作與生活時間充滿彈性與變動，如何有效運用時間，就成了日常重要課題。健身教練翁小姐與經營廣告印刷店的陳小姐，雖然工作型態不同，對網購卻有相似的期待：需要的商品能快速到手，當然還要買得安心。對她們而言，網購的便利不只是少跑一次實體店，而是讓採買更簡單地融入忙碌生活。健身教練翁小姐的一天從中午開始，重訓與Zumba課程一堂接一堂，經常一路工作到晚上11點。她時常需要備齊乳清蛋白、營養保健食品補充能量，有時也需添購彈力帶，及壺鈴等居家健身器材協助學員訓練，滿檔的教學卻讓她無法挪出時間外出採買。因此，能快速找到需要的商品、及時送到，成為她選擇購物平台的重要考量。Coupang酷澎「火箭速配」最快隔日到貨，讓臨時需要補充的用品，也能配合她緊湊的工作節奏送到。不過，對翁小姐來說，「快」並不是唯一考量。乳清蛋白、營養保健食品、健身用品除了自己使用，有時也會推薦給學生，商品來源是否可靠同樣重要。比起花時間在不同平台搜尋、確認，她更希望在自己信賴的通路完成採買，既節省時間，也多一份安心。陳小姐則在家中經營的廣告印刷店工作，從接洽客戶、報價到實際製作都親自參與，店裡收養三隻流浪貓。工作與照顧毛孩都在同一個空間進行，貓砂、罐頭、飼料與零食也成為固定的日常採買。過去她得親自到實體店補貨，尤其一袋袋沉重的貓砂，搬運既花時間也費力。陳小姐最初因朋友推薦而嘗試，第一次下單便對配送速度留下深刻印象，有時週五下單、週末就能收到。現在，作為第4年的愛用者，她已習慣在Coupang酷澎補齊毛孩用品，連沉重的貓砂都能直接送到店裡，不必為了補貨中斷手邊工作。除了配送速度，陳小姐也很在意網購商品是否能買得安心。她分享，過去曾在其他通路遇過假貨或詐騙的情況，相較之下，使用Coupang酷澎約四年來沒有遇過類似經驗，也讓她買得更放心，「現在網購，我通常會先到酷澎找。」無論課程滿檔的健身教練，或兼顧店務與三隻毛孩的廣告印刷店經營者，兩人的生活都沒有太多時間留給繁瑣採買。對她們來說，理想的網購體驗其實很簡單：需要的商品能快速收到，也能放心下單。少一點等待與顧慮，就能多一點時間留給工作，以及真正重要的生活。