我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於蔣萬安的邀請，蔡康永今發文回應。（圖／蔡康永Threads@kangyongcai）

藝人蔡康永昨日低調出席民進黨台北市長候選人沈伯洋競總成立大會，引發中國廠商、網友強烈不滿、抵制。台北市長蔣萬安今（5）日受訪時呼籲中國大陸尊重台灣民主的生活方式，並邀約對方來競總成立活動。對此蔡康永稍早則在Threads回應，「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請 ，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛。」對於昨日蔡康永現身沈伯洋競總成立大會，蔣萬安今受訪時表示，每個人都可以自由參加政治活動，這是共同守護的價值，也是民主真諦，呼籲中國大陸尊重台灣民主的生活方式，不要因為政治傾向而有任何差別待遇，「我表態支持而且尊重蔡康永可以發表自己任何的主張。」同時也邀請蔡康永出席競總成立活動。對此，蔡康永稍早回應：「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛，也非常謝謝市長的關心，預祝活動成功，期待大家平安愉快 。」昨日蔡康永低調出席沈伯洋造勢活動，經紀人隨後透露原因：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」不過消息傳到中國後，仍激怒廠商、網友們紛紛揚言抵制。其中中國電動車品牌「零跑汽車」深夜率先開出第一槍，下架有關蔡康永的所有宣傳廣告，另外中國時尚雜誌「時尚芭莎」也緊急刪除蔡康永的專訪內容。