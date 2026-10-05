台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》票房勢如破竹、
口碑持續延燒，全台熱映票房近8,000萬。 為感謝全台影迷一路以來的熱烈支持， 主創團隊上週末再度升級映後座談規格， 破天荒邀請鍾馗法師陳貫豪親臨戲院現場， 為全場觀眾帶來一段莊嚴的祈福儀式，演員許安植、劉國劭、 胡語恆更誠意滿滿，換上電影中的經典戲服亮相， 瞬間讓影廳化身片中名場面，全場影迷瘋狂搶拍！許安植表示：「 一穿上戲服，恍如回到拍攝期，回憶滿滿！」
鍾馗法師現身影廳！幫觀眾除穢轉運
上週末的映後座談充滿濃厚的民俗儀式感，
鍾馗法師陳貫豪現身影廳，在台前親自主持祈福儀式， 為在場所有觀眾除穢轉運、祈求平安， 震撼又肅穆的氛圍讓影迷直呼：「看完恐怖片立刻被法師加持， 真的既安心又過癮！」
劉國劭準備面膜送觀眾 寓意超可愛
除了鍾馗法師的祈福環節，
現場更有逗趣的反差亮點，在片中飾演靈魂人物阿怪的劉國劭， 戲裡一段剛洗完澡、 臉上敷著面膜卻慘遭猛鬼突襲的驚悚片段深植人心， 成為全片討論度極高的招牌場面之一。為了回饋熱情粉絲， 劉國劭在本週映後特別準備「超爆水」面膜親手送給台下觀眾， 更幽默叮嚀大家：「回去敷面膜時，記得先看清楚身後有沒有人！」 逗趣又接地氣的互動瞬間引爆全場哄堂大笑，直呼阿怪「 太懂送禮了」。
觀眾40刷！主創感動不已
電影《粽邪4：坤蒂拉娜》有影迷興奮分享自己即將迎來驚人的第 40 刷，以真金白銀與行動一路死忠相挺！聽聞粉絲的超狂刷次，
全體主創與演員感動不已表示：「謝謝每一位進場看粽邪的觀眾， 能有這麼多支持我們的觀眾，感到非常幸運與幸福， 謝謝大家的力挺！」
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上週末的映後座談充滿濃厚的民俗儀式感，
除了鍾馗法師的祈福環節，
觀眾40刷！主創感動不已
電影《粽邪4：坤蒂拉娜》有影迷興奮分享自己即將迎來驚人的第 40 刷，以真金白銀與行動一路死忠相挺！聽聞粉絲的超狂刷次，