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批蔣萬安動員潑髒水 吳崢：民主選舉的最壞示範

籲蔣萬安停止仇恨動員 吳崢：公開辯論直接把政策講清楚

選戰進入白熱化，近來藍營翻出台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品論述猛打，台北市長蔣萬安也上車發文痛批反遭網友怒灌臉書，留言數已超越金氏世界紀錄，對此民進黨今（5）日表示，蔣萬安以抹黑潑髒水的仇恨動員攻訐沈伯洋，是民主選舉最壞示範，台北市在蔣萬安執政之下，市民感到不安，「請蔣萬安停止潑髒水，應與沈伯洋公開辯論市政」。民進黨發言人吳崢表示，上週末沈伯洋競選總部成立大會，12萬台北市民一起站出來，小水滴匯聚成為洋流，不僅人數破紀錄，溫暖正面的選舉模式，更引起廣大選民的認同與共鳴。然而，蔣萬安先是透過藍營民代與側翼，發起全面性的潑髒水戰法，接著親自發文以斷章取義的錯誤資訊，抹黑沈伯洋，引發數以萬計的網友留言指正澄清，蔣萬安卻又以訕笑輕蔑的語氣指控留言都是花錢的網軍。蔣萬安此次選戰大打仇恨動員又藐視民意，是民主選舉的最壞示範。吳崢指出，沈伯洋始終以正面溫暖的態度，直球回應蔣萬安的髒水攻擊。沈伯洋不僅早已公開表示堅定的反毒立場，也提出毒害防制的具體做法，應該要理性討論、公開辯論。更何況美沙冬替代治療、乾淨針具防止毒癮者感染疾病，是馬英九時期就上路、台北市政府現在正在執行、蔣萬安擔任立委時期更曾提案強化的公衛措施。台北市在蔣萬安主政下，市長連自己擔任「台北市政府毒防中心主任」都不知道，現在為了選舉潑髒水、製造恐慌，連自己過去的提案和現在的局處政策都要否定。吳崢表示，台北市在蔣萬安執政之下，每一位市民都感到不安。兒虐頻傳與營養午餐食安事件層出不窮，讓家長和學生都不安心；無菸政策倉促上路的規劃失當與城市老鼠肆虐，讓城市每個角落的市民都感到惶恐；頻繁的濫砍樹木，也讓台北市變得更醜；甚至，同志與身障族群在台北市生活都有可能遭受公權力的歧視與冒犯。吳崢強調，沈伯洋多次要求應就各項市政議題進行公開辯論。無論是毒品防制、食安與營養午餐政策、鼠患、都市森林等都是台北市民所關心的議題，應該以辯論的形式討論市政，供所有市民檢驗。甚至，連國民黨中央週末也終於表態，要求沈伯洋與蔣萬安公開辯論，直接面對面把政策講清楚。事到如今，從頭到尾迴避辯論、問A答B，拒絕接受選民檢驗的只剩下蔣萬安一人，令人遺憾。呼籲蔣萬安若想討論市政，停止潑髒水仇恨動員，公開辯論是最好的方法。