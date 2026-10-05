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會不會停雙城論壇？沈伯洋：現有框架先留著

設下國安紅線 交通資料、資訊安全都要檢視

蔣萬安若持續猛攻中國議題？沈伯洋：非常歡迎

「我又不是挑釁者」 舉蔣萬安赴雙城論壇後仍有軍演為例

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾提到台北、上海雙城論壇是滲透破口，而他今（5）日受訪被追問，若當選，是否會停止雙城論壇交流？沈伯洋認為，「現有的交流框架先留著」，但強調交流必須以「保護我的城市」為前提，包括交通資料、資訊安全等涉及國安風險的內容都須審慎評估；若是不涉及國安、且對雙方都有益的產業交流，仍可繼續討論。他也認為，蔣萬安持續攻打中國議題不至於讓自己流失選票，直言「中國議題是我專長，要討論非常歡迎。」沈伯洋今上《新聞放鞭炮》接受資深媒體人周玉蔻專訪被問到，蔣萬安有意就雙城論壇等議題與他辯論，若未來當選並就任台北市長，究竟會宣布繼續舉辦，還是直接停止雙城論壇？對此，沈伯洋表示，台北可以舉辦的城市論壇很多，目前市府將國際交流及中國相關交流分開處理，但對他而言，其實都屬於城市之間的國際交流。他並以動物交流為例表示，過去台北與日本進行小貓熊等交流時，並不存在政治前提；若能找到沒有政治前提、又對城市有實質幫助的合作，就應優先推動。而面對周玉蔻再度追問「所以到底要不要停掉上海雙城論壇？」沈伯洋表示，「現有的交流的框架先留著。」不過，沈伯洋仍強調，保留交流框架不代表任何內容都能交流，真正進入實質討論時，仍須判斷是否存在安全風險。他舉例，交通資料、資訊安全等項目都可能牽涉安全問題，「因為你現在在對我有敵意的狀況之下，我有些東西要跟你交流是有風險的，我要保護我的城市。」沈伯洋表示，如果排除這些風險後，交流本身具有意義，例如產業間合作不涉及國家安全、又對雙方都有益，「要討論可以，繼續討論沒差」，最重要的是先把交流規則講清楚。周玉蔻進一步詢問，若蔣萬安接下來持續以中國、雙城論壇等議題進攻，是否可能影響沈伯洋未來2個月選情、造成支持者流失？沈伯洋認為不會，並表示，對手過去一直希望他多談中國議題，試圖藉此替他貼上特定標籤，如今反而是蔣萬安主動想討論相關議題。沈伯洋更說，「中國議題是我專長，要討論非常歡迎。」談到兩岸交流與戰爭風險，周玉蔻提及，對手可能試圖將沈伯洋塑造成與中國對抗、讓台北面臨戰爭風險的人；沈伯洋則回應，「我又不是挑釁者。」他並以蔣萬安過去赴中國參加雙城論壇為例，稱蔣萬安返台後仍發生他所形容的「近年來最大的軍演」，而蔣萬安本身也沒有挑釁，因此他認為，中共是否採取軍事行動，不能單純歸因於台灣這一方是否「挑釁」。沈伯洋表示，「所以很明顯，問題是在對方，問題不是在我們自己。」他也強調，自己反對的是中共政權，並非排斥所有與中國有關的人事物，過去在海外求學期間也曾與中國朋友往來，甚至協助遇到人權案件的中國友人尋找資源。