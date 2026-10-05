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一杯水錯過牽手 盧秀燕被擠到第二排「尷尬畫面全都錄」

▲盧秀燕轉身喝水時，韓國瑜剛好伸出手要拉她。（圖／翻攝江啟臣YT，2026.10.05）

▲盧秀燕沒和韓國瑜拉上線，變成第二排的配角。（圖／翻攝江啟臣YT，2026.10.05）

▲韓、江高舉雙手喊「凍蒜」時，群眾只能從縫隙中看到盧秀燕。（圖／翻攝江啟臣YT，2026.10.05）

▲「禿子、漢子、燕子」首度合體，盧秀燕開口要求團抱「大鼻子」江啟臣。（圖／江啟臣競總提供，2026.10.05）

「牽手沒成功」改用團抱補回來 鄭照新：都是我的錯

國民黨「禿子、漢子、燕子」三子2026年首度合體輔選，昨天獻給立法院副院長、台中市長參選人江啟臣的競選總部成立大會，沒想到「三子合體」意外變成「牽手失敗」！韓國瑜助講進入尾聲，正要牽手帶著眾人喊「江啟臣凍蒜」時，盧秀燕偏偏轉身喝水，錯過韓國瑜伸出的手，當場被擠到第二排。畫面播出後笑翻網友，還有人虧「盧媽媽被韓國瑜當眾排擠了」，遞水的副市長鄭照新自嘲「都是我的錯。」江啟臣競選總部昨天成立，最大亮點就是「禿子、漢子、燕子」合體挺「大鼻子」。三人依序助講，每人表定5分鐘，由「漢子」侯友宜率先上場，接著是立法院長韓國瑜，最後由地主盧秀燕壓軸。韓國瑜在致詞尾聲照例製造高潮，向台下喊話「讓我們一起來喊『江啟臣凍蒜』！」沒想到，準備接手宣講的盧秀燕似乎沒注意韓國瑜正在喊話，突然轉頭示意後排的鄭照新拿水給她喝。就在盧秀燕低頭喝水之際，韓國瑜右手已經伸向她的方向，準備牽手帶大家喊口號，卻發現身旁「空空如也」，眼角一瞄才發現盧秀燕正在喝水。盧秀燕察覺後趕緊轉身伸手，但已慢了一步，韓國瑜直接越過她牽起江啟臣的手，並與侯友宜、楊瓊瓔一起往前站一步，高舉雙手喊出「凍蒜」。原本應該站在第一排的盧秀燕，就這樣意外被留在第二排，成了「三子合體」畫面中的另類配角。直播鏡頭完整捕捉這一幕，從韓國瑜、江啟臣高舉的手臂縫隙中，可以看到盧秀燕一臉錯愕，畫面隨即引發網友熱議。有人笑稱「盧媽媽被韓國瑜當眾排擠了」，也有人看到後續安排後恍然大悟，認為盧秀燕接過麥克風後要求「四子團抱」，根本就是要把剛才沒牽到的手、沒站到的C位一次補回來。盧秀燕今（5）日前往台中市議會備詢，鄭照新被問到這段「牽手插曲」時笑說，這純粹是花絮、趣聞，大家可以看到盧秀燕非常貼心，沒拉到手後還自動往後退一步，讓「凍蒜」的程序順利進行。鄭照新表示，後面的橋段還安排「團抱」，也可以看出盧秀燕、韓國瑜、江啟臣之間默契十足，「有需要的時候都會彼此補位」，形容三人「默契100分」。至於為何會出現盧秀燕喝水、韓國瑜伸手卻牽不到人的「牽手小劇場」，鄭照新則把責任攬到自己身上，笑稱「都是我的錯」，意外成為這場三子合體輔選中，除了「團抱」之外另一個受到關注的趣味插曲。