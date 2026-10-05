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楊植斗：雙城論壇這條路走對了

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（5）日被問到，若當選，是否停辦台北上海雙城論壇？他回應「現有的交流的框架，我們先留著」，並強調未來交流內容仍須檢視交通資料、資訊安全等國安風險，不涉及國安、對雙方有益的產業交流則可繼續討論。對此，國民黨台北市議員楊植斗隨即發文怒嗆，綠營過去長期批評蔣萬安赴上海交流，如今沈伯洋面對同一問題卻選擇保留既有框架，直呼「雙城論壇這條路，蔣萬安走對了」。沈伯洋今年5月受訪時曾表示，雙城論壇「效益極低」，若沒有實質效益「就不要辦」；如今選戰進入倒數，沈伯洋接受專訪時稱，「現有的交流的框架，我們先留著」。對此，楊植斗隨即發文狠嗆，「聽清楚了嗎？雙城論壇，先留著。」他質疑，蔣萬安過去每次前往上海參加雙城論壇，都遭綠營長期批評，如今輪到民進黨自己的台北市長候選人被問到相同問題，答案卻仍是「先留著」。楊植斗也提到，沈伯洋在專訪中表示「中國議題是我專長」，但面對雙城論壇去留問題，最後仍選擇保留現有交流框架，因此「雙城論壇這條路，蔣萬安走對了」，並稱沈伯洋心裡知道交流仍有必要，「只是不好意思講」。