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再造崙背風華6大行動 結合親子、AI、文化傳承

地方民代力挺：起厝到一半不能換師傅

雲林縣長候選人張嘉郡今（5）日提出「再造崙背風華」6大行動，從親子、運動、AI教育、文化、農遊及交通6個面向，提出崙背未來發展的具體規劃。張嘉郡表示，崙背擁有詔安客家文化、農業與酪農等地方特色，未來要把這些既有條件轉化成生活、教育、文化與產業發展的力量，讓崙背在保有地方特色的同時，也有新的發展機會。「崙背的未來，不只是多蓋幾項建設，而是讓這個地方重新累積活力。」張嘉郡說，未來將從孩子到長輩、從文化到科技、從農業到休閒、從運動到交通，與地方共同努力，打造一個更宜居、更有活力的崙背。張嘉郡今在崙背千巧谷牛樂園休閒農場舉行記者會，提出「再造崙背風華」6大行動，包括「親子崙背」打造崙背親子館、「活力崙背」修復崙背鄉立游泳池、「智慧崙背」推動AI教育示範學校，以及「文化崙背」、「農遊崙背」、「暢行崙背」，分別從文化傳承、休閒農業及交通建設提出具體規劃。張嘉郡表示，第一項「親子崙背」，將尋找適當空間打造崙背親子館，提供親子活動及家庭使用的空間；同時在詔安客家文化館旁規劃全齡式共融公園，讓孩子、家庭與長輩都有適合使用的公共空間，讓親子休閒與社區生活結合在一起。張嘉郡表示，第二項「活力崙背」，將推動崙背鄉立游泳池修復，並結合地方學校發展游泳等重點體育運動項目。她表示，運動不只是比賽，也可以從學校開始培養，讓孩子有固定運動的環境，再逐步把運動風氣帶進地方。張嘉郡表示，第三項「智慧崙背」，將推動AI科技學習示範學校，讓崙背的孩子也能在學校接觸AI與新科技，縮短城鄉教育差距。她近期提出無人機與低空科技產業政策，未來也可以把無人機、智慧農業等技術帶進崙背，讓孩子從學校開始接觸科技，也讓科技和地方農業產業實際連結。張嘉郡表示，第四項「文化崙背」，將推動新住民語言課程研發中心，從詔安客語到新住民語言，串聯崙背既有的詔安客家文化與多元文化教育，讓地方文化能夠被下一代認識，也讓崙背成為多元語言教育的重要基地。張嘉郡表示，第五項「農遊崙背」，將籌設崙背休閒農業區，整合酪農、農村、詔安客庄文化、食農體驗與觀光。她表示，崙背有農業，也有酪農產業，未來可以把農產品、生產環境與地方文化結合起來，吸引遊客走進崙背，讓農業不只是生產，也能發展休閒與觀光。張嘉郡表示，第六項「暢行崙背」，將持續推動濁水溪堤岸南側道路，以及雲9線、雲15線、縣道154線、154甲線等重要道路改善。她指出，交通是鄉親每天最有感的事情，道路改善不只是方便通勤、就學，也關係到農產品運輸與地方整體發展。崙背鄉長候選人蔡旺源表示，他未來施政不分老少、不分黨派，全力支持張嘉郡提出的政見，共同建設崙背，讓崙背風華再現，讓外漂的子弟可以返鄉生活打拼。崙背鄉代會主席蔡誌山表示，張嘉郡擔任立委非常注重崙背的建設，大有、豐榮、崙背國小的通學步道，修繕156縣道的路況與雲9縣道的路燈等，他相信張嘉郡當選後會落實。崙背老人會理事長簡清松也力挺說：「起厝起一半，千萬不能換師傅。」這場記者會有雲林縣議員李明哲、廖偉晴、崙背鄉長候選人蔡旺源、崙背鄉民代表會主席蔡誌山、副主席林金玲、崙背鄉農會總幹事李麗華、縣議員候選人鍾任明、崙背老人會理事長簡清松與社區等人到場力挺。