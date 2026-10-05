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「洋流」確實起風！沈富雄拋建議：蔣萬安別急著上節目

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去的毒品政策言論引發質疑，台北市長蔣萬安日前更喊話對方「不要以美沙冬計畫遮掩」，沒想到貼文一出，留言區迅速遭大量網友灌爆，截至目前已突破56萬則，被形容「破金氏世界紀錄」。對此，前立委沈富雄卻逆風讚聲：「蔣萬安，你終於出運了」，直指綠營支持者見獵心喜，上當、後悔都來不及了。這場風波起因於藍營翻出沈伯洋2014年以筆名「撲馬」發表的文章，內容談及毒品政策，主張毒品與藥品畫上等號，並提出建立社區中心，提供毒癮者毒品及乾淨針頭等構想。國民黨立委們質疑「洋流變毒流」，批評沈伯洋是在替吸毒者護航，並要求他說明相關主張；蔣萬安3日晚間也發文開砲：「不要把恐懼跟疑慮留給市民！」然而，蔣萬安的貼文隨即引發大量網友留言，發布約14小時後，留言數已突破38萬則，超過外界所稱的Facebook單一項目24小時最多留言37.7萬則紀錄；截至今（5）日下午，留言數進一步突破57萬，該貼文也因此成為這波台北市長選戰中備受關注的網路攻防焦點。沈富雄在《TVBS戰情室》節目中表示，從留言規模來看，用頭腦都想得出來，這些人不會是蔣萬安的支持者，而是綠營支持者見獵心喜、大舉出征留言。不過，他認為這群人未必真正理解毒品防治相關政策，很多都是外行的，他們上當、後悔都來不及了。「綠營支持者犯了很低級的錯誤！」沈富雄進一步分析，這波網路聲量雖然有大量「虛」的成分，但「洋流」確實已經開始起風，也確實讓藍營相當焦慮，而蔣萬安陣營也確實不知該如何解套。話鋒一轉，沈富雄建議，蔣萬安不必急著頻繁接受各類專訪，而應該慎選戰場，把握議題設定的主導權。沈富雄直言，即使蔣萬安在專訪中的表現不錯，後續仍可能被對手重新包裝成攻擊素材，因此如何選擇議題與戰場格外重要。針對這次藍營抓住沈伯洋過去「提供毒品與乾淨針頭」等言論發動攻防，沈富雄則認為，這次算是打對了。​