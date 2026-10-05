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▲樂天球團強調，已針對案發之現場影音、相關照片及社群資訊進行全面蒐證，並配合警方之調查。（圖／樂天桃猿臉書）

中職樂天桃猿近日舉辦玩水祭活動，然而啦啦隊員艾融卻疑似遭球迷潑灑啤酒、甚至不斷朝著臉和下體直射，影片在社群上瘋傳，引來粉絲不滿，同為樂天女孩的岱縈今（5）日也發文表示「未來玩水活動不再排班。」對此，樂天球團稍早嚴正聲明，已針對案發之現場影音、相關照片及社群資訊進行全面蒐證，並配合警方之調查，「球團將依規範進行懲處，涉案人士將不得再進入樂天桃猿所主辦的所有比賽與活動，並將會追究其法律責任。」樂天桃猿昨日舉辦玩水祭，然而卻有不守規矩的球迷，拿水槍對著女孩們的臉和下體狂射，甚至潑灑啤酒等脫序行為，相關影片在社群上瘋傳。稍早樂天球團表示，玩水祭活動期間，發生球迷蓄意朝樂天女孩及球團工作人員臉部潑灑啤酒一事，此舉已嚴重違反球場及活動規範，更造成被害人身體不適。樂天球團強調，已針對案發之現場影音、相關照片及社群資訊進行全面蒐證，並配合警方之調查。「針對本案，球團將依規範進行懲處，涉案人士將不得再進入樂天桃猿所主辦的所有比賽與活動，並將會追究其法律責任。」呼籲各位球迷在參與球場活動時，請務必遵守規定、理性支持，共同維護球場秩序與安全。至於未來是否會取消玩水祭活動？樂天則回應：「目前以球團公告為主，活動待調查釐清之後將再行討論。」回顧事件經過，包括艾融等啦啦隊女孩在玩水祭活動期間，疑似被潑灑啤酒、更被水槍射到眼睛睜不開，表情突變嚴肅，一旁的隊友kira則立刻制止對方，讓粉絲痛批：「這種活動根本不該再辦了」、「如果是硫酸怎麼辦？」、「太扯了吧。」而隊友岱縈則表示曾有人潑灑喝過的水、一桶酒導致眼睛感染，誇張行徑讓她忍無可忍說：「如果日後還有像今次這種玩水互動方式的主題活動，本人將不排班。」此外，隊員小貝也不斷遭觀眾席的數位球迷拿水槍噴水，且好幾次都往她的下半身部位攻擊，讓她當場臉垮，向該名球迷比了兩次中指，最後索性拿起水槍回擊。