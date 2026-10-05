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藍營列「三大案」 許宇甄：政治人物誠信是基本底線

再翻2023餵藥案 藍營追問：何時向幼教人員道歉？

管中閔案也被翻出 楊智伃：當年曾稱「非常痛心」

許宇甄喊「直球對決」 要求蘇巧慧回應三案

國民黨立法院黨團今（5）日開記者會，轟民進黨新北市長候選人蘇巧慧三大案成為幫兇，包括「晶華緋聞案」、「新北幼兒園餵藥案」及「台大管中閔拔管案」，控蘇巧慧過去曾公開評論、參與相關攻防，如今面對當事人質疑卻切割或否認。國民黨團書記長許宇甄更要求蘇巧慧拿出自己曾說過的「直球對決」態度，面對過去言論，向相關當事人說明、道歉。國民黨團上午召開「關鍵畫面曝光！揭露蘇巧慧說謊真面目」記者會，包括許宇甄、桃園市議員凌濤、新北市議員參選人鄧凱勛及國民黨前發言人楊智伃等人出席，集中火力檢視蘇巧慧過去在三起爭議事件中的言行。許宇甄表示，政治人物的誠信是基本底線，蘇巧慧過去在「晶華緋聞案」、「新北幼兒園餵藥案」及「台大管中閔拔管案」中，都曾參與相關政治攻防，但事件後續發展與當初指控出現落差後，至今沒有向當事人道歉。許宇甄首先點名「晶華緋聞案」。她指出，蘇巧慧日前面對相關爭議時稱，自己「從頭到尾都沒評論別人私事」，但2022年曾在政論節目談及相關議題，當時更表示事情發生後，「最好的方式就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚」。凌濤也拿出當年節目內容指出，2022年9月22日，周玉蔻在節目中詢問蘇巧慧相關看法，蘇當時曾表示，「所有的家族確實都會被拿出來檢驗」，並提到應該「直球對決」。凌濤質疑，張淑娟日前公開點名蘇巧慧等人後，蘇巧慧卻表示「從頭到尾都沒評論別人私事」，前後說法明顯需要向外界交代。第二起爭議則是2023年的新北幼兒園餵藥案。鄧凱勛指出，蘇巧慧當年曾在臉書針對事件表示，「不是藥物，是毒品」，並對新北市長侯友宜提出「最嚴厲譴責」。鄧凱勛表示，案件後續經司法調查，2023年11月新北地檢署針對36名孩童毛髮檢驗結果，認定犯罪嫌疑不足，全案不起訴處分確定。他質疑，當初事件引發社會高度關注，蘇巧慧也曾以強烈措辭批評，但案件司法結果出爐後，至今沒有向受到波及的幼教人員道歉。許宇甄也表示，蘇巧慧當時對餵藥案採取強烈立場，如今面對民進黨台北市長候選人沈伯洋2014年毒品政策文章引發的爭議，卻沒有表達反對，藍營因此要求她說清楚對相關政策的態度。鄧凱勛則進一步追問，蘇巧慧是否認同沈伯洋當年文章中所提出的社區毒品政策構想？若不認同，就應明確公開反對，不應含糊其詞。第三起則是2018年台大校長管中閔相關爭議。楊智伃表示，管中閔2018年1月5日獲選台大第12任校長，同月25日爆發論文抄襲指控，蘇巧慧當時曾出席記者會並表示「我非常痛心」；隔日台大認定管中閔並無抄襲，管中閔最後於2019年1月就任台大校長。楊智伃指出，管中閔今年10月2日再度針對當年事件發聲，點名蘇巧慧是「迫害我的幫兇之一」，但蘇巧慧面對相關問題時則回應，「對個人論文沒有評論」。楊智伃質疑，如果蘇巧慧認為自己沒有評論，當年大可不參與相關記者會，或在證據尚未釐清前不對是否抄襲下定論，但她當時選擇公開表示「非常痛心」，如今就應面對當事人的質疑。許宇甄表示，三起事件橫跨2018年至2023年，國民黨團如今重新整理相關影像與言論，就是要檢視蘇巧慧面對爭議時的態度。既然蘇巧慧曾要求別人「直球對決」，現在也應用同樣標準面對自己過去的言行。許宇甄強調，蘇巧慧既然投入新北市長選舉，就必須接受更高標準的公共檢驗，不能在事件發生時加入政治攻防，等到後續結果出現變化或遭當事人點名後，再以沒有評論、與自己無關等方式回應。國民黨團最後要求蘇巧慧針對「晶華緋聞案」、「新北幼兒園餵藥案」及「管中閔拔管案」逐一向社會說明，並回應是否願意向相關當事人道歉。