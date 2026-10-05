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中信兄弟4日在洲際棒球場拋下封王彩帶，除了現役球員享受奪冠榮耀，場邊也出現一個讓象迷瞬間陷入回憶殺的熟悉身影。前中信兄弟投手吳哲源現身球場，親眼見證兄弟封王一刻，並在個人Threads發文寫下：「謝謝大家沒有忘記我。」短短一句話，立刻引來大批球迷湧入留言，不少人直呼看到他比拋彩帶還想哭。吳哲源也貼出自己手拿93號應援毛巾的照片，臉上掛著招牌笑容。從照片可見，現場不少球迷發現他後上前合照、打招呼，氣氛相當熱絡。留言區也滿是象迷真情告白，有人寫下「今天在球場落淚兩次，一次是拋下彩帶，一次是看見您」，也有球迷直喊，「過去二連霸的功臣之一、2023年經典賽抗荷英雄，怎麼可能會忘記你。」吳哲源之所以讓兄弟球迷念念不忘，不只是因為他曾穿上黃衫，更因為他在兄弟最關鍵的連霸時期，投出一段極具代表性的故事。2022年之前，吳哲源在一軍機會並不穩定，2021年整季僅在一軍投1局。不過2022年他迎來生涯大爆發，單季出賽34場、其中15場先發，投出11勝1敗、防禦率2.85，累積120局，還締造11連勝紀錄，從邊緣戰力一口氣成為兄弟先發輪值要角，並拿下投手金手套與年度最佳進步獎。當年中職年度三大獎入圍名單也特別提到，他前一年僅一軍出賽1場，隔年卻投出11勝1敗與11連勝，成為兄弟投手群最大驚奇之一。對兄弟球迷來說，吳哲源最經典的一戰，無疑是2022年台灣大賽第4戰。當時中信兄弟面對樂天桃猿，吳哲源掛帥先發，主投7局只失2分，被敲5支安打，送出6次三振與1次保送，幫助兄弟以3比2擊敗桃猿，系列賽4戰橫掃完成二連霸。那一戰吳哲源不只拿下勝投，也獲選單場MVP，成為兄弟隊史第9冠的重要功臣。中職官網當時以「吳哲源7局好投領銜，兄弟連兩年4連勝封王寫新猷」為題報導，也讓這場比賽成為吳哲源兄弟生涯最具代表性的畫面之一。不只在中職，吳哲源也曾在國際賽寫下代表作。2023年世界棒球經典賽，中華隊對荷蘭之戰，他在關鍵時刻登板中繼，投出4.1局僅被敲1安、無失分，另有4次三振、2次保送，成功壓制荷蘭打線，幫助中華隊以9比5搶下關鍵勝利。那場比賽也讓吳哲源成為全台焦點。根據當時轉播單位公布數據，台荷大戰單場收視人口超過430萬，收視最高點正好落在7局上吳哲源壓制戰局的時刻。中央社報導也提到，吳哲源原本並非經典賽正選名單，是因曾仁和傷退遞補進隊，卻成為總教練林岳平口中的「因傷得福」。吳哲源近年受到傷勢與身體狀況影響，去年底中信兄弟未再續約，今年初他也告別球員身分，讓不少球迷相當不捨。也正因如此，這次他在兄弟封王夜現身洲際，更像是一場溫柔的重逢。不少球迷在留言區喊話，希望他未來若身體狀況好轉，還能再回到兄弟體系測試，甚至有人提到「領隊已經換成恰哥了」、「可以回來兄弟二軍測試了」。雖然未來是否還有機會回到球場仍是未知數，但從封王夜現場反應來看，吳哲源在兄弟球迷心中的位置，從來沒有被抹去。