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樂天桃猿4日在桃園主場進行補賽，賽後舉辦原訂8月登場、因故順延的「10號隊友玩水祭」，沒想到活動尾聲卻爆發球迷朝Rakuten Girls及球團工作人員潑灑啤酒事件，引發球迷撻伐。樂天桃猿今（5日）正式發布公告，確認涉事球迷無視活動規範，蓄意朝樂天女孩及球團工作人員臉部潑灑啤酒，且造成被害人身體不適。球團表示，目前已針對現場影音、照片及社群資訊全面蒐證，並配合警方調查。針對本案，涉案人士未來將不得再進入樂天桃猿主辦的所有比賽與活動，球團也將進一步追究相關法律責任。事件發生於4日樂天桃猿主場補賽結束後。當天賽後進行「10號隊友玩水祭」，原本應是球迷與應援團、女孩同樂的主題活動，卻因少數球迷脫序行為變調。Rakuten Girls成員KIRA事後在Threads發文表示，活動尾聲播放《桃猿男兒》時，她人在西區應援台，突然遭球迷潑到啤酒，「包含我旁邊的球迷、艾融都遭受波及。」她也公開向現場球迷徵求影像，希望有人能協助還原事發過程。事件曝光後，多名現場球迷陸續在社群平台提供不同角度畫面與說法，指稱當時女孩正在應援、跳舞，卻遭人以含有酒類的液體朝頭部、臉部方向潑灑。Rakuten Girls成員琳蛋也在相關貼文留言透露，女孩後續回到休息室，身上仍殘留明顯啤酒味。針對事件持續延燒，樂天桃猿今日正式回應。球團在公告中表示，「昨日（10/4）賽後玩水祭活動期間，發生球迷無視球團規範，蓄意朝樂天女孩及球團工作人員臉部潑灑啤酒一事，此舉已嚴重違反球場及活動規範，更造成被害人身體不適。」樂天桃猿指出，球團已針對案發現場影音、相關照片以及社群資訊進行全面蒐證，並配合警方調查。球團也強調，將依規範進行懲處，涉案人士將不得再進入樂天桃猿所主辦的所有比賽與活動，並將進一步追究相關法律責任。事實上，樂天桃猿先前針對玩水祭已公布明確活動規範，水槍內只能裝填清水，禁止裝入飲料、酒精或其他液體；同時也禁止朝球員、Rakuten Girls、應援團、工作人員以及未參與戲水的民眾噴水，並提醒避免朝他人頭部、臉部及眼睛噴射。規範也載明，若違反規定經勸導仍未改善，情節重大者可取消觀賽資格並請離場。如今球團正式認定涉案人士無視規範、蓄意朝臉部潑灑啤酒，也讓外界再度關注職棒主題活動中球迷與應援人員之間的互動界線。樂天桃猿強調，球團致力提供教練、球員、應援團、樂天女孩、工作人員以及進場球迷安全、友善的觀賽環境，也嚴正呼籲所有球迷，參與球場活動時務必遵守規定、理性支持，共同維護球場秩序與安全。