我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營表態反對陸方封殺 許宇甄：應尊重言論自由

許宇甄反向發邀請 「歡迎蔡康永來蔣萬安競選活動」

主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，意外在中國大陸網路掀起抵制聲浪，合作品牌相關宣傳內容也傳出下架。對此，國民黨團書記長許宇甄今（5）日表態，國民黨團非常不認同大陸網友及企業的封殺行為，台灣是民主、多元社會，每個人都有權了解不同候選人的理念；她更公開向蔡康永發出邀請，歡迎他也到台北市長蔣萬安的競選活動。沈伯洋4日下午在北平東路舉行競選總部成立大會，蔡康永低調現身活動現場並坐在台下，由於正值台北市長選戰升溫之際，也讓蔡康永的政治動向受到外界關注。蔡康永經紀人事後說明，蔡康永目前正在考慮訪問兩位台北市長候選人，因此希望盡可能了解雙方的歷程及意見，此次才會親自到場了解沈伯洋的相關主張。針對蔡康永因此遭到抵制，許宇甄今日在國民黨團記者會後受訪時表示，台灣是一個民主、多元的社會，任何人都有權利了解不同候選人的政見及理念。許宇甄指出，蔡康永方面已說明，此次出席沈伯洋競選總部成立大會，是因為考慮後續訪問台北市長兩位候選人，因此先到現場了解相關政見。至於蔡康永因此遭部分大陸網友抵制，甚至有企業傳出撤下相關合作宣傳，許宇甄直言，國民黨團對這樣的封殺行為「非常不認同」，認為中國大陸應該尊重人民的言論自由及民主自由，不應因為參與或了解特定候選人的活動就受到抵制。許宇甄也表示，既然蔡康永希望了解兩位台北市長候選人的政策及理念，國民黨團也誠摯歡迎他到蔣萬安的競選活動。許宇甄說，希望蔡康永能進一步了解蔣萬安的施政、政策及理念，也再次強調，在民主社會中，每個人都有自由選擇參與政治活動、了解候選人的權利，不應因此遭到差別對待。