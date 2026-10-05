美國名校康乃爾大學（Cornell University）性侵案再傳最新發展，根據《路透社》報導，指控遭下藥並侵犯的受害人，近期因提起民事訴訟而收到多次威脅。她的律師表示，有人要求她撤回訴訟、閉嘴，甚至揚言要傷害她，就連律師本人也遭殃。
網路肉搜身分 女方持續匿名提告
報導提到，這名女子在訴訟中以「Jane Doe」的匿名身分出庭，指控康乃爾大學兄弟會的多名成員，在2024年對她下藥並性侵。案件近期在網路上引發大量討論，也有人試圖挖出她到底是誰。
《路透》指出，1名獨立記者日前曾在社群平台公布自稱是女方的姓名，但隨後就刪除貼文，無法確認該姓名是否正確。整起案件越演越烈，社群平台也出現「我是Jane Doe」的聲援行動，支持者藉此掩護女方的真實身分，並反擊一些試圖公開她個資的人。
律師：案件不應被政治化
女方律師吉福拉（Thomas Giuffra）接受訪問時證實，受害人已收到多次威脅，他自己也有，但他並不害怕，直言：「這些傢伙真令人作嘔，他們就應該窩在自己母親家的地下室，別出來接觸外面的世界。」
康乃爾大學校長克里寇夫（Michael Kotlikoff）則表示，校方將重新檢視兄弟會、姊妹會在校園中的角色。
這起案件目前已引發更廣泛的司法調查，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）已任命州檢察長詹姆斯（Letitia James）擔任特別檢察官，重新檢視相關指控。
就連美國總統川普（Donald Trump）也發聲，質疑霍楚任命的特別檢察官人選是否正確，對此，女方律師則強調，案件應該回到司法程序本身，而不是被政治化。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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報導提到，這名女子在訴訟中以「Jane Doe」的匿名身分出庭，指控康乃爾大學兄弟會的多名成員，在2024年對她下藥並性侵。案件近期在網路上引發大量討論，也有人試圖挖出她到底是誰。
《路透》指出，1名獨立記者日前曾在社群平台公布自稱是女方的姓名，但隨後就刪除貼文，無法確認該姓名是否正確。整起案件越演越烈，社群平台也出現「我是Jane Doe」的聲援行動，支持者藉此掩護女方的真實身分，並反擊一些試圖公開她個資的人。
律師：案件不應被政治化
女方律師吉福拉（Thomas Giuffra）接受訪問時證實，受害人已收到多次威脅，他自己也有，但他並不害怕，直言：「這些傢伙真令人作嘔，他們就應該窩在自己母親家的地下室，別出來接觸外面的世界。」
康乃爾大學校長克里寇夫（Michael Kotlikoff）則表示，校方將重新檢視兄弟會、姊妹會在校園中的角色。
這起案件目前已引發更廣泛的司法調查，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）已任命州檢察長詹姆斯（Letitia James）擔任特別檢察官，重新檢視相關指控。
就連美國總統川普（Donald Trump）也發聲，質疑霍楚任命的特別檢察官人選是否正確，對此，女方律師則強調，案件應該回到司法程序本身，而不是被政治化。
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