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陸委會揭數據：至少126人、140人次遭跨國鎮壓

同樣跟拍若在台灣恐無法可罰 政府研修《反滲透法》

美國聯邦調查局（FBI）逮捕34歲華裔女子張婉瑩（Wanying Zhang），指控她涉嫌受中國政府人員指示，前往西雅圖監視總統賴清德的兒子賴廷與及其家人。陸委會今（5）日嚴厲譴責中共透過人員監控、蒐集賴總統親屬資訊，更揭露目前中共針對台灣進行跨國（境）鎮壓人數至少已達126人、140人次，直指相關行徑是對所有台灣人的「集體威嚇」。對於中方派人跟監賴廷與，總統府稍早也回應，將相關行徑定調為「典型的跨國鎮壓」，並對無視人權及各國主權、企圖打壓及威脅自由民主人士及其家人的行為表達最嚴厲譴責。陸委會今日進一步表示，對於中共透過人員監控、蒐集賴總統親屬資訊的行為，台灣政府予以嚴厲譴責。陸委會指出，中共持續在世界各地採行跨國鎮壓手段，其中針對台灣進行的跨國（境）鎮壓，人數至少已達126人、140人次，不斷威脅當事人及其家屬安全。陸委會強調，中共相關行徑的目的，不僅是針對台灣的元首或政府官員，而是企圖對所有台灣人進行「拙劣的集體威嚇」，藉此製造寒蟬效應，「台灣人堅決反對到底！」陸委會也從此次案件點出台灣現行法制可能存在的缺口。陸委會表示，以此次案件為例，中共指示在地協力者進行跟拍、監控，在美國涉及聯邦重罪，但相同行為如果發生在台灣，卻可能面臨「無法可罰」的情況。陸委會認為，這顯示台灣面對中共日益多元的跨國鎮壓手段，目前仍缺乏完整的反制法律工具。陸委會表示，為了補強相關法制缺口，政府已積極研修《反滲透法》，希望社會各界重視並支持相關修法，以強化台灣面對跨國鎮壓及境外勢力介入時的反制能力。