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社區發放清潔針具需「嚴格管理措施」 美沙冬發放要由醫療機構進行

台北市長蔣萬安與台北市長候選人沈伯洋近日因「美沙冬維持療法」及「清潔針具」的言論引起社會討論。疾管署長羅一鈞今（5）日回應媒體詢問，提到清潔針具於社區發放有嚴格管理措施，但社區中心發放毒品指的是什麼則需要沈伯洋委員釐清。羅一鈞指出，藉由美沙冬維持療法、清潔針具的計畫推行，愛滋疫情大幅降低，且不僅是愛滋疫情，包括國內C肝消除、海洛因毒癮使用的減少，成本效益都持續顯現，且與國際上許多國家的策略一致。成癮戒治的路上，減害只是其中一個方式。羅一鈞提到，仍需要大家持續支持第一線從事戒癮工作的人員，同時也要鼓勵走在戒治、減害路上的人，因為會面臨社會家庭層面的挑戰，希望可以繼續完成毒品戒治及減害。至於沈伯洋被質疑，投書的文章所提及「要建立社區中心、提供吸毒者毒品與乾淨針頭」。羅一鈞說，國內自2007年開始，納入愛滋條例後的減害策略的法規、相關行政法規等，在社區所發放清潔針具的據點可以是醫院、民間團體等，但必須經衛生主管機關，如地方衛生局核准，且從事發放的工作人員需經過衛生主管機關核准或訓練，因此清潔針具在社區發放有嚴格管理措施。不過，沈伯洋所提的「社區中心」，羅一鈞認為，可能是沈伯洋委員要釐清一下，他所說的社區中心指的是什麼樣的單位。而美沙冬的發放則是因為需要醫師、藥師及護理人員在場的醫療機構進行，目前法規上沒有提及醫療機構以外的單位不能與醫療機構合作，但仍需由醫療機構進行申請。而社區中所發放美沙冬也有其執行上的困難，羅一鈞說，但沈伯洋委員是以專家身分進行倡議，究竟所謂社區中心所發放的毒品指涉的是什麼，可能需要沈伯洋委員再來釐清，無法替他講什麼。