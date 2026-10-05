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▲中山大學護理系於首屆典禮中，全臺首創以中文、台語及英文三種語言，帶領全體學生進行宣誓。（圖／中山大學提供）

▲傳光儀式中，由護理系系主任郭素娥傳光予教師群。（圖／中山大學提供）

國立中山大學護理學系舉行首屆（117級）「加冠暨傳光典禮」，以「傳承護理心，點亮實習路」為主題，象徵這群準護理師在西子灣扎根護理學識，迎向臨床照護新航程。特別的是，中山大學護理系於首屆典禮中，首創以中文、台語及英文三種語言進行宣誓，由學生代表胡宇亮、洪傑倫及姜芊伃帶領全體學生宣讀南丁格爾誓言。此舉充分展現深耕在地關懷與接軌國際視野的雙重精神，傳遞以專業守護健康、以同理傾聽病患的護理責任與榮耀，不僅能與本土高齡長者親切溝通，更能無縫接軌國際，展現中山人特有的山海胸襟。中山大學校長李志鵬致詞時表示，加冠暨傳光典禮不僅是護生進入臨床實習前最重要的里程碑，更代表學習階段從課堂走向病榻的轉變，象徵一份在他人生命最脆弱、無助時刻給予溫暖守護的承諾。他同時期許學子將中山人特有的「山海胸襟與自然情懷」化為海洋般寬廣的同理心，在瞬息萬變的醫療現場發揮「探究與批判思考能力」做出周全判斷，並秉持「倫理與社會責任」實踐視病猶親的關懷。護理學系系主任郭素娥勉勵學生，面對臨床挑戰應保持學習熱忱與韌性，將全人照護理念落實於臨床實踐，成為病患安心的依靠。她強調，首屆學生不僅是中山護理發展的重要起點，更肩負形塑中山大學護理系專業文化的責任。加冠暨傳光典禮不僅象徵護生邁向臨床的重要里程碑，更代表對生命、專業與社會的承諾。當徽章別上胸前、燭光點亮雙手，承載的是專業知識、全人照護的溫暖關懷與護理使命。期許這群新生代準護理師秉持初心，在臨床實踐中成為照亮病榻的光，為臺灣醫療注入希望與力量。