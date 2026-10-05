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面板雙虎交投熱絡 ABF載板三雄齊揚

美股那斯達克指數與標普500指數在上周雙雙來到歷史高點附近，台北股市今（5）日開盤不久就急漲超過一千點，隨後高檔震盪在49.6K上下徘徊，盤中最高漲1,294.92點、觸及49770.66點；終場收49712.04點，上漲1236.3點或2.55%。權值股多數走高，權王台積電盤中寫下歷史新高價2580元，收2575元同樣寫新歷史。聯發科上漲215元、收5165元；台達電上漲120元、收2005元。鴻海上漲3元，報254元。AI族群今日表現搶眼，台光電、金像電、台燿等都收漲停，分別為5700元、1215元、1780元；不過老AI們表現相對疲軟，如廣達、英業達、和碩、仁寶等微幅下跌0.3%至1.19%，聯電也下跌超過半根，收152.5元。ABF載板三雄中，欣興上漲1.53％、南電漲2.4%、景碩上漲4.29%；半導體類股中，旺宏今日下挫0.41%，收121.1元；環球晶下跌0.84%，收1180元。台塑集團股中，南亞收漲停286元；台塑化下挫1.4%，收98.6元。另，長榮下跌5.5元，收235.5元。今日上市櫃成交量前十名分別為友達 、群創、聯電、彩晶、力積電 、南茂 、元大台灣50、華新科、合晶、南亞 。上市櫃共47檔漲停、4檔跌停。