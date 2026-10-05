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◼︎台北市10月6日停水範圍

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月6日停水範圍

▲新北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月6日停水範圍

▲桃園市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月6日停水範圍

▲台中市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月6日停水範圍

▲台南市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月6日停水範圍

▲高雄市10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月6日停水範圍

▲宜蘭縣10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月6日停水範圍

▲雲林縣10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月6日停水範圍

▲屏東縣10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣10月6日停水範圍

▲花蓮縣10月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月6日（週二）在以及總共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在高雄市還有時間長達40小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月6日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月6日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月6日09時30分至15時30分(共6小時)📍停水地區文山區：木柵路一段137號到217號及191巷1弄9到11號(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：10月6日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月6日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：東昇路12號至57號；登山路24號至157號及（貼單用戶)(直接用水戶:停水169戶)🕦影響時間：10月6日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路三段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水99戶)🕦影響時間：10月6日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路87號、91號、93號95號、97號、101號、103號、連城路75巷弄(全部用戶)、連城路89巷(全部用戶)、連城路99巷(全部用戶)、連勝街6號、22號及24號、連勝街26巷6號旁工地、景平路547號至565號(單號側)、景平路575號至597號(單號側)、景平路545巷弄(全部用戶)。(直接用水戶:停水104戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)(直接用水戶:停水11戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路163巷14號至圓通路166號(直接用水戶:停水60戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：10月6日09時至16時(共7小時)📍停水地區新店區：花園一路一段3至33號、二段3至31號、三段28至57號及52巷、四段36至46號，花園十二路8至10號，花園十路一段5至9號、二段1至6號，橘園一路1至11號。（以上均含單雙號及各項弄全部）。擬辦理花園新城三站配水池清洗。(直接用水戶:停水319戶)🕦影響時間：10月6日21時至07日03時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業📍停水地區新屋區：下埔里、下田里、永安里、石牌里。共4個村里。🕦影響時間：10月6日09時至18時(共9小時)停水原因：加壓站配電設備更換📍停水地區楊梅區：中山南路800巷及周邊巷弄。🕦影響時間：10月6日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：台灣大道三段729巷/朝貴一街。🕦影響時間：10月6日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：中工三路153巷/福安九街。🕦影響時間：10月6日09時30分至7日08時30分(共23小時)停水原因：管線改遷新舊管銜接工程📍停水地區新營區：嘉芳里、姑爺里、五興里，太北里。鹽水區：月港里、三和里、津城里、橋南里、水秀里、歡雅里、三明里、竹林里、文昌里、井水里、義中里，岸內里。🕦影響時間：10月6日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西港區：金砂里。共1個村里。🕦影響時間：10月6日09時至14時(共5小時)停水原因：新裝工程停水施工改接作業。📍停水地區後壁區：和平路一段、校前一街、校前二街。🕦影響時間：10月6日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區永康區：大灣路49號/大灣路37巷6弄(單雙號)/大灣路41巷(單雙號)/ 大灣路51巷(單雙號)/文賢街212~226號(雙號側)。🕦影響時間：10月6日08時至8日0時(共40小時)停水原因：配合捷運路竹區台一線1800mm自來水管線改遷五合一工程📍停水地區路竹區、永安區、湖內區、茄萣區全區、彌陀區舊港里及岡山區灣裡里、本洲里、壽峰里(阿公店溪以北)。🕦影響時間：10月6日13時至17時(共4小時)停水原因：管網改善工程停水施工。📍停水地區冬山鄉：三清路、大進路、梅林路、梅湖路、梅花路、進偉路。🕦影響時間：10月6日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區東勢鄉：安西路、新坤路、永安路。臺西鄉：安西路、永安路。🕦影響時間：10月6日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區東港鎮：福德里、朝安里、頂中里(朝隆路、博愛街)。🕦影響時間：10月6日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：10月6日08時至17時(共9小時)停水原因：管線新建工程。📍停水地區玉里鎮：中正路、中華路、富國街、建國三街、建國二街、建國五街、建國四街、新生街、新興街、自強三街、自強五街、自強六街、自強四街、自強路、莊敬路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。