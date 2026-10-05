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國慶連假起爽到明年！上班族翻行事曆嗨爆：超常週休三日

「真的放假放好爽，加上中秋連假跟教師節連假，9月起有六個週休三日的一週，太舒服」、「超開心，週休三日真的充飽電，上班精神都特別好」、「國慶連假又要來了，超級開心的」、「只要想到上沒幾天班又要放連假，整個心情都開心起來了，真希望可以改成每週都只上4天班，該有多好」

▲上班族翻開行事曆發現，從國慶連假起到明年元旦，又有四週因為連假只要上班四天週休三天，不少人大讚上班效率提高。（圖/行政院人事總處）

2026第四季行事曆最新：四大連假日期、放假天數速看

▲2026最後一季行事曆4大連假一圖看！10月有雙連假，行憲紀念日及2027年元旦從去年單放一天變成都有連假。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

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只要請假12月28日至12月31日4天的話，可以擁有十天連假

▲2026最後一季還有三大連假可以使用特休串出更長的連假，最高10天為行憲紀念日+跨年元旦組合。（圖/NOWNEWS社群中心製）

時序來到10月最後一季，才剛歷經9月底中秋節、教師節連假，緊接著國慶日連假三天、光復節連假三天都在10月，11月雖然沒有連假，不過12月立刻又有行憲紀念日連假以及跨年連假，整個第四季就有4個禮拜有週休三日，讓不少上班族相當高興！《NOWNEWS》也特別整理2026年最後一季行事曆、剩餘連假日期、最新請假攻略，讓讀者一文掌握最新近期行事曆重大連假，好安排行程。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「才剛放完中秋節連假，國慶連假又要來了，進入倒數4天；光復節連假10月24日至10月26日，倒數19天；行憲紀念日連假則是12月25日至12月27日，倒數81天。接著跨入2027年，元旦連假是1月1日至1月3日，倒數88天。」貼文曝光後，不少上班族紛紛回應、「真的好希望可以週休三日.....工作效率提升好多」、「今年首次感受到這麼多週休三日，真的很喜歡，可惜台灣不可能週休三日」。🟡國慶日連假：10月9日（五）至10月11日（日），共3天。🟡光復節連假：10月24日（六）至10月26日（一），共3天。🟡行憲紀念日連假：12月25日（五）至12月27日（日），共3天。🟡2027元旦：1月1日（五）至1月3日（日），共3天。最新請假攻略，由於10月5日已經過了，無法連貫9天連假，國慶日可以從10月6日請至10月8日，就還有6天連假可以放；光復節則是請10月27日至30日四天，可以從10月24日休到11月1日，也是9天的長假！另外就是「行憲紀念日」+「跨年元旦」組合最多上班族推薦，，尤其又剛好是年底，直接給自己放一個長假到明年，2027年全新開始開工，根本就是超完美安排，2026年底需要消耗特休的民眾，以上今年最後三個連假的請假攻略趕快筆記，看要在哪個時候好好休息充電囉！