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蔡康永低調戴帽口罩現身 鄭麗文：解讀不出來

主持人蔡康永被目擊4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到中國網友出征，中國合作廠商也火速切割。國民黨主席鄭麗文今（5）日接受專訪時表示，外界第一時間可能會產生疑問，「你在中國大陸這麼長期的發展，這麼龐大的商業利益，難道你真的不要了嗎？」但她並不知道蔡康永前往活動現場的真正原因，也「沒辦法幫蔡康永說什麼」。鄭麗文今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對蔡康永為何前往沈伯洋造勢活動，鄭麗文坦言自己「解讀不出來」，也完全不知道其中是否有其他原因。她提到，蔡康永當天相當低調，戴著口罩及帽子，因此也無從得知蔡康永究竟希望被認出，或原本並不希望受到注意。鄭麗文進一步提到，選舉期間，有時可能涉及個人、家族或私人關係等因素，但她隨即強調，這些都只是猜測，「這個都是我瞎瞎猜的，就是我們瞎猜的」，由於與蔡康永並不熟悉，也不了解其家人及交友圈，因此無法判斷蔡康永現身活動究竟是因為支持沈伯洋，或有其他原因。鄭麗文表示，外界第一時間可能會產生疑問，「你在中國大陸這麼長期的發展，這麼龐大的商業利益，難道你真的不要了嗎？」在她看來，沈伯洋並非一般的民進黨政治人物，而是「非常旗幟鮮明」。鄭麗文也再次強調，她並不知道蔡康永前往活動現場的真正原因，也「沒辦法幫蔡康永說什麼」。