我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《蘭香如故》公開最後追劇日曆，宣布點映禮包解鎖與大結局播出日期。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

陸劇《蘭香如故》由劉學義、譚松韻等人主演，劇情即將來到尾聲，官方微博也在今（5）日公開最後追劇日曆，宣布大結局的第47集將於本月12日播出，騰訊視頻平台的SVIP會員則是在11日就可看到結局，而搶先看大結局的點映禮包，則已在今日解鎖，預計晚間6點就可看到結局。《蘭香如故》的官方微博在今日公開該劇的最後追劇日曆，除了宣布可在騰訊視頻搶先看到結局的點映禮包已在今日解鎖，預計晚間6點就可看到結局外，大結局播出日期也終於確定，SVIP會員在11日就可收看，一般VIP會員則在12日收看。不過除此之外，追劇日曆上也有大批劇迷不想看到的消息，也就是《蘭香如故》將於6日、7日一連停更兩天。上次9月30日停更一天就讓大批劇迷崩潰，這次一連兩天更是出現超多哀號聲，還有人質疑官方是為了讓大家花錢買點映禮包，才故意在大結局前停更。如何加入點映禮？只要購買點映禮包的會員，可以一次性獲得最後6至8集的「觀看券」，甚至可提前看到大結局。除了能提早看劇，平台有時還會邀請該劇的導演、編劇及核心男女主角等演員陣容進行線上直播。觀眾可以在直播中一邊看演員互動、聽幕後八卦，一邊收看大結局。而《蘭香如故》點映禮包已在今日解鎖，預計今日就可有劇迷搶先看到大結局。