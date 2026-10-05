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▲味全龍2026台灣大賽票價資訊。（圖／味全龍提供）

▲味全龍2026台灣大賽票價資訊。（圖／味全龍提供）

全面開放購票時間為10月12日12：00，屆時亦可透過「KLOOK」、「KKDAY」購票，全面開賣後就不能再使用折價優惠。

▲味全龍2026台灣大賽贈品資訊。（圖／味全龍提供）

▲味全龍2026台灣大賽贈品資訊。（圖／味全龍提供）

中華職棒味全龍以上半季冠軍及全年勝率第1名之姿挺進2026年台灣大賽，在年度總冠軍賽的決戰舞台上，龍隊喊出口號「RUN for HONOR」。今（5）日公布台灣大賽售票資訊，龍隊擁有5場主場優勢，且全部辦在臺北大巨蛋，門票最貴為B1內野的2800元，最便宜為內野L5、外野L2的700元。10月6日開放季票會員優先購票、10月7日狂龍軍會員優先購票，10月12日全面開賣。龍隊在今年的台灣大賽取得G1、G2、G5、G6、G7的主場優勢，且比賽地點全部安排在大巨蛋。龍隊今日公布台灣大賽票價，此次門票不分全半票，另保留身心障礙票。G1、G2大巨蛋B1內野票價為1800元至2800元，L2內野1800元至2100元，L3內野Lounge區2200元，L4、L5內野一般席700元至1000元，B1、L2外野700元至1000元。龍隊龍將提供「味全龍官方售票網」與「味全龍售票APP」作為主要購票管道，10月6日12：00至23：59開放季票會員優先購票，10月7日12：00至23：59開放狂龍軍會員優先購票。優先購票階段每人限購6張，每筆訂單最多4張（購買6張需分2筆訂單），每張票可折價100元，結帳時請記得點選「選擇折扣會員折價」。球迷朋友如欲購票，可提早註冊「味全龍官方售票網」會員，避免認證問題導致無法順利購票。已購票之場次如無需進行，售票系統將自動退票。持電子票券入場者，建議先使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人，以加快進場速度；QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。孩童入場需由家長陪同。另提供捷運票價補貼每人20元，搭乘台北捷運至國父紀念館站出站後，於場內設置之驗票機靠卡感應即可折抵。此外，為了打造壯闊紅潮應援氛圍，味全龍特別準備多款入場贈品，B1至L3內野票將於G1贈送「RUN for HONOR赤焰球衣」及「RUN for HONOR應援旗」；G2贈送「紅潮凱旋風衣外套」及「RUN for HONOR應援毛巾」。L4至L5內野票將於G1贈送「RUN for HONOR應援旗」、G2贈送「RUN for HONOR應援毛巾」。G5、G6的入場贈品將另行公布，G7則無入場贈品。