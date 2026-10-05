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國慶疏運10/8首度實施 週五下班超尖峰調度

月台快速折返搶時間 5組列車當8組用

針對中秋疏運引發旅客抱怨，台灣高鐵近期連日馬拉松式會議，希望在新車上線前，透過調度、突破現行列車運用限制。台灣高鐵宣布，自10月8日（國慶連假前夕）起，每週五下班17時起至21時的超尖峰時段將採每小時2班的全車自由座（共8班）；同時運用列車進入基地折返的程序「特別調度」，讓列車僅需12分鐘即可再度發車，減少北上自由座旅客等待時間。每週五下班時段（17時起至21時以前），通勤與返鄉二種旅客同時湧現，本是高鐵旅運尖峰；若再遇重要連續假期，則自由座人數更會瞬間暴增。台灣高鐵進一步分析，自由座最擁擠路段則為台中以北，而爆量的自由座排隊人潮造成車站擁擠，進而影響對號座旅客上下車動線，導致高鐵整體疏運品質下降。下週起，每週五下班超尖峰時段，台灣高鐵將以每小時2班、4小時共8班的密集班次，增加行駛從南港/台北發車至台中的南下列車，停靠沿途各站並採全車自由座方式（商務車廂除外）提供服務，希望精準分流前往桃園、新竹、台中等站的通勤/返鄉旅客。10月8日期前最後工作日為首度實施，當日17時至21時之間加開班次，配置9到11節自由座，從南港或台北發車，以確保運能供給。國慶疏運期間總計提供23班列車，以加強疏運旅客。此外，為鼓勵旅客利用離峰時段分流搭乘，也在10月8日加開深夜延後收班車次、以及10月10日加開北上列車各一班。加開的8班列車，是透過從列車進入基地折返的「特別調度」。高鐵公司預估，改在月台快速折返後，列車僅需12分鐘即可再度發車，可以搶下約1小時的寶貴時間，為超尖峰時段創造更多運能、投入北上營運，有效減少北上自由座旅客的等候時間。此一措施可以讓原本需要8組列車才能達成的班次密集度，減少到最少只要5組列車即能達成，將既有運能運用發揮到極限。台灣高鐵公司強調，新車上線前現有運能運用幾乎已達極致，在此非常時期，呼籲旅客避開連假前一天傍晚通勤及收假日的超尖峰時段，分流搭乘，並多利用深夜延後收班車次，讓旅途更加順暢。同時，高鐵公司也將持續研議精進措施，達成精準均化、分流旅客的疏運目標。