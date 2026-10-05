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楊植斗質疑沈伯洋 鄭麗文：市議員檢視市長候選人天經地義

「毒品放到社區」引疑慮 鄭麗文：若用字不精準就說清楚

談毒品除罪化 鄭麗文連問「哪些毒品、哪些人可以？」

12年前文章再被翻出 鄭麗文：現在就是最好說明機會

民進黨台北市長候選人沈伯洋12年前談及毒品減害、社區中心及乾淨針具等內容，近日成為台北市長選戰攻防焦點。國民黨主席鄭麗文今（5）日表示，市議員針對市長候選人的重大反毒政策提出質疑「天經地義」，沈伯洋過去文章及發文沒有把政策界線說清楚，才會引發外界疑慮；如今相關內容再度受到檢視，正是沈伯洋完整說明的機會，「這是你最好的機會，把你整套的政策講清楚、說明白」。鄭麗文今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及近期延燒的毒品政策攻防。她表示，相關議題在選舉期間於網路快速發酵，雖然出現許多不同聲音，但如果能藉此讓社會重新思考及討論反毒政策，也不見得是壞事。針對台北市議員楊植斗就沈伯洋過去文章提出質疑，鄭麗文認為，楊植斗是透過質問方式要求沈伯洋說明，並非直接「扣帽子」。市議員面對一名市長候選人提出的重大反毒政策，本來就有權進行檢視，「質疑是天經地義」。鄭麗文指出，如何反毒、避免毒品進入校園及社區，本來就是一項需要投入大量警力、教育資源的艱鉅工作，因此一名市長候選人更有義務把自己的政策內容說明清楚。至於近期討論的減害政策，鄭麗文表示，包括美沙冬、乾淨針具等措施，在相關醫療機構及政策控管下，是針對部分毒品成癮者進行過渡治療及降低傷害的過程，她認為這類醫療配套都有討論空間。不過，鄭麗文認為，沈伯洋過去發文提及「毒品放到社區中心」以及乾淨針具等內容，確實可能讓外界產生疑慮。如果沈伯洋當時只是用字不夠精準，如今大可直接向外界說明原意，「請不要誤會，我絕對不是主張毒品進入社區」，再進一步把政策內容完整解釋清楚。她認為，如果沈伯洋認為自己的主張具有正當性，面對議員提出疑問時，反而是一次說明政策的機會，不需要讓整起事件只停留在政治攻防。鄭麗文也進一步追問，所謂「毒品進入社區」究竟代表什麼？範圍多廣？又是透過什麼樣的方式進行？這些內容都應該具體交代；如果沈伯洋主張現行政策應該擴大，也應說明目前的制度究竟有哪些不足。對於另一個受到關注的「毒品除罪化」議題，鄭麗文表示，如果相關政策真的涉及除罪化，就更需要清楚界定政策範圍。鄭麗文接連拋問，「什麼樣的毒品是可以除罪化？什麼樣的毒品不能除罪化？什麼樣的人可以使用？什麼樣的人不能使用？」包括適用對象、狀態以及認定方式，都必須有完整配套，而不能只停留在概念層次。她強調，醫療上的合理使用，以及降低毒品依賴過程中所需要的必要措施，與「全面毒品除罪化」是兩件不同的事情；部分歐洲國家對毒品政策可能採取不同態度，但這也不代表已經成為台灣社會的共識。鄭麗文表示，如果沈伯洋12年前的文章確實沒有把政策說得足夠清楚，如今既然重新受到外界質疑，就應該把握機會完整說明，而不是讓爭議持續停留在網路攻防。「這是你最好的機會，把你整套的政策講清楚、說明白。」鄭麗文強調，反毒以及毒品成癮治療都是嚴肅的公共政策議題，即使現在正值選戰熱戰期間，各方仍應回到政策本身，將減害、醫療措施、毒品進入社區及除罪化等不同概念的界線說清楚，並提出具體配套，讓社會進一步討論。