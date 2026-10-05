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FBI局長向中國撂重話：別想在美國搞間諜活動

微信訊息曝光 「看到他了，我正在錄影」

總統府譴責「跨國鎮壓」 感謝美方保護台灣公民

美國聯邦調查局（FBI）逮捕一名涉嫌替中國政府監控台灣總統賴清德兒子的34歲華裔女子，FBI局長巴特爾（Kash Patel）隨後公開向外國勢力發出警告，強調美國「不再是進行間諜活動的安全場所」，更直言替中國在美國監控外國領袖家人，再企圖搭機返回上海，「不可能得逞」。綜合紐約郵報、路透社等外媒報導，遭逮捕的是居住在加州爾灣、從事房地產工作的張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang，音譯）。她4日準備從洛杉磯國際機場搭機前往上海時遭FBI逮捕，被控未依法登記卻充當外國政府代理人。FBI雖未在最初聲明直接公布遭監控者姓名，但隨後轉發媒體報導，確認目標為長期旅居美國的賴清德兒子賴廷。美國司法部指控，張女2025年在中國官員指示下前往西雅圖，監控賴廷及家人，並將照片、影片及車牌等資料傳送給中國官員。案件曝光後，FBI局長巴特爾在社群平台X（舊稱推特）發文向外國勢力示警，「美國不再是你們進行間諜活動的安全場所」。巴特爾並直接點名中國表示，若有人涉嫌在美國領土上替中國監控外國領袖家人，之後還想搭飛機返回上海，「不可能得逞」。他強調，FBI將追查任何藏匿的國家安全威脅，並將相關人員繩之以法。美國加州中區聯邦檢察官辦公室表示，張女涉嫌與中國政府聯絡人合作，並利用反偵察手法避免行蹤曝光，但從未依法向美國政府申報自己替外國政府從事相關活動。根據FBI提交法院的文件，調查人員從張女的iCloud帳戶取得微信通訊紀錄，顯示她至少與2名疑似中國政府官員保持聯繫，相關往來最早可追溯至2022年。2025年8月，張女曾告訴其中一名聯絡人，自己當週忙於洛杉磯的工作，「下週可能會去西雅圖」。同年9月抵達西雅圖後，她涉嫌與一名共犯前往賴廷住處監控。聯邦調查文件顯示，張女發現賴廷後向中國方面回報：「看到他了，是年輕男性，就是那個年輕的。」對方隨即詢問能否語音通話，張女則表示自己「正在錄影」。檢方指控，她除了拍攝賴廷及家人，也將住家、影片與車牌號碼等資訊傳送給中國方面。張女預計5日在洛杉磯聯邦法院首次出庭。台灣總統府則將此案定調為「典型的跨國鎮壓案例」，並感謝美國政府保護台灣公民。總統府發言人郭雅慧表示，對於這種罔顧人權及國家主權的野蠻行徑，我國表達最強烈譴責。中國外交部截至外媒發稿前，尚未回應相關詢問。美國近年持續偵辦涉嫌替中國政府從事情報、政治影響或監控異議人士的案件。此次案件則因監控目標涉及台灣總統直系親屬，再度引發外界對中國在美國境內情報活動及「跨國鎮壓」問題的關注。