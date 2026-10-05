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中國紅線「不斷移動」！矢板明夫示警：代價恐不只是自由

重量級主持人蔡康永昨（4）日低調出席民進黨台北市長候選人沈伯洋競總成立大會，既沒有上台助講、也沒有表態支持，此舉仍引發中國廠商、網友強烈不滿，掀起一波抵制潮。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這件事情其實給所有和中國打交道的台灣人上了很重要的一課，他形容在中國賺錢就像「從魔鬼手裡領零花錢」，魔鬼隨時都可能翻臉、搶走一切。矢板明夫指出，「多交流就能化解敵意」恐怕只是一廂情願，如果台灣藝人中，有人稱得上和中國有充分交流的，蔡康永一定算一個。《康熙來了》紅遍兩岸，他也長期到中國工作、主持節目，中國觀眾對他非常熟悉。但是幾十年的交流和累積，只因為出現在一場台灣民主選舉的造勢活動，就可以瞬間歸零。這說明，當政治忠誠凌駕一切時，再多的交流也不能換來基本的尊重。矢板明夫續指，第二、只要經濟上高度依賴中國市場，就可能逐漸失去自己的自由。今年中國十一國慶，有19名台灣藝人發文祝賀，不知道其中多少出於真心、多少出於商業考量，但是蔡康永事件告訴外界，在中國賺錢，不但要小心自己說了什麼，甚至還要小心自己沒有說什麼、去了哪裡、和誰坐在一起。到最後失去的可能不只是言論自由，甚至連「沉默的自由」都沒有。「第三，也是最可怕的地方！」矢板明夫強調，中國的紅線是「不斷移動」的，以前大家以為拿中華民國國旗是紅線，後來支持民進黨候選人是紅線，到現在連不上台、不發言，只是坐在造勢活動的觀眾席上都可能踩到紅線，那麼下一步呢？和民進黨籍縣市長合照算不算？參加一場有「台獨分子」出席的飯局算不算？自己的配偶、孩子表態支持民進黨，會不會影響自己的生意？甚至多年以前的一張合照，會不會有一天突然成為「罪證」？矢板明夫比喻，在中國賺錢，就像「從魔鬼手裡領零花錢」，錢是真的，但規則不是自己決定的；更麻煩的是，魔鬼隨時都可能翻臉、搶走一切。當所謂「政治忠誠」成為賺錢的條件，所付出的代價，最後可能遠遠不只是自由，而是每天都要生活在「不知道下一條紅線在哪裡」的恐懼之中。