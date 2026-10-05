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台中市議會審查民政與財政委員會預算，市議員陳俞融針對經發局編列的「116 年振興經濟節慶計畫」提出強烈質疑。該計畫預算高達 3 億 9,500 萬元，其中包含3億 50萬元的抽獎獎勵及9,050萬元的委外行銷推廣費。陳俞融痛批，行銷成本占整體計畫近23%，等於每發給民眾3.4元，就要花1元幫市府做宣傳，根本是「台中人出錢、全台來抽」，嚴重缺乏施政公平性，主張該筆預算全數刪除。陳俞融指出，預算書中3億450萬元的獎補助費僅標註「獎勵符合資格民眾」，欠缺明確的分配基準與上限。依往年台中購物節規則，全台民眾只要在台中消費登錄發票即可參與，設籍台中的市民並未享有優先優勢。她直言，天天抽現金、壓軸抽房子的模式只是拿公帑辦大型賭博活動，無法真正改善台中產業體質，反而讓少數幸運兒抱走大獎、多數市民買單。此外，陳俞融列舉基層設施預算對比，公有市場耐震補強與整修預算合計僅 5,650 萬元，關乎大眾安全與攤商生計，卻比單一節慶行銷費還少3,400萬元，顯見市府輕重不分。她強調，若將 3 億元轉而扶植在地青創、升級商圈數位支付與傳統市場硬體，發揮的經濟效益才能長久延續。陳俞融提醒，盧秀燕市長任期將於今年底屆滿，該筆預算執行的則是下一屆市府，卻在最後一本預算書中替繼任者綁定近 4 億元的節慶支出，施政正當性令人質疑，因此堅決主張將 3.95 億預算全數刪除。