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接獲民眾13次檢舉！警方持搜索票突查酒吧

「殘障也可以做愛」引爆爭議 警方調密錄器認定失言

蔣萬安二度公開道歉 要求警方嚴格檢討

台北市萬華分局日前持搜索票前往西門町知名BDSM酒吧「Commander D紅樓司令」執行妨害風化案件搜索，過程中卻爆出員警言詞不當、疑似要求民眾下跪等爭議。台北市警察局今（5）日進一步公布調查結果，共有4名員警在執勤對話中出現不當言詞，均遭記申誡2次；帶隊偵查隊長因未即時制止，記過1次，萬華分局長陳勇華則因督導不周，自行報請記申誡2次。北市警局說明，萬華分局今年截至目前共接獲民眾針對該酒吧的檢舉13次，經員警蒐證調查後，報請台北地檢署檢察官指揮，並向法院聲請搜索票獲准，於10月3日下午依法執行搜索。據警方說明，當日晚間共執行16處營業場所臨檢，屬原先規劃的例行性定期擴大臨檢勤務，並非臨時增加範圍或針對特定社群。警方當天在現場發現有人裸露未著衣物，另查扣使用過的保險套等物證，共帶回51人製作關係人筆錄、釐清相關事證。警方表示，經調查後，鍾姓負責人涉嫌妨害風化，移送台北地檢署偵辦；現場顧客則依個案情形依《社會秩序維護法》處理。然而，搜索行動引發的最大爭議並非案件本身，而是員警的執勤言詞。根據現場流出的相關影音，一名員警被指在發現身心障礙民眾時說出「殘障也可以做愛喔？」等語，引發性平及身障團體批評，另有現場民眾指控遭要求下跪、店長因出面抗議遭上銬等情況。對此，台北市警察局表示，針對外界質疑員警言詞不當一事，已派員調閱、檢視現場執勤密錄器。調查結果確認，當天共有4名員警在對話過程中有言詞不當情形，警方因此從嚴議處，4人均記申誡2次；帶隊的偵查隊長因未能在現場即時制止相關言詞，也遭記過1次；萬華分局長陳勇華也因督導不周，自行報請記申誡2次。北市警局長林炎田今天出面說明，強調警方尊重多元族群，對於執勤過程中發生的不當言詞，已依調查結果從嚴處理，並將深切檢討現場執法流程。北市警局表示，未來將全面加強員警教育訓練，落實人權教育及多元性別友善觀念，要求執勤過程持續尊重多元社會文化，保障市民權益，避免類似爭議再次發生。事件延燒後，台北市長蔣萬安也對受到影響的民眾致歉，他表示，台北市是多元、包容且友善的城市，不論年齡、性別、性傾向、身分族群或認同，都應享有相同權利；針對警方行使公權力時發生個別不當言行，他表示「非常遺憾與抱歉」，並要求警察局嚴格檢討，依規定處置及加強警紀宣導。面對媒體追問，歧視員警僅記申誡有用嗎？月底要辦同志大遊行，台北還是同志友善的城市嗎？蔣萬安則強調，台北市當然是非常包容、多元的城市，同時也再次重申，這一次警方在行使公權力過程發生不當的事情，他表達非常地遺憾，對於被影響的朋友抱歉。