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▲《蘭香如故》公開最後追劇日曆，將於6日、7日一連停更兩天。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

由劉學義、譚松韻等人主演的陸劇《蘭香如故》即將迎來大結局，官方微博在今（5）日公開最後追劇日曆，除了宣布結局播出時間外，竟然在結局前又要停更！還是在6日、7日一連停更兩天，讓劇迷都超崩潰怒喊：「越來越猖狂。」《蘭香如故》在今日於官方微博公開最後追劇日曆，根據上面顯示，該劇將於6日、7日一連停更兩天，之後騰訊視頻平台的SVIP會員就緊接著從44集一路看到11日就可觀看47集結局，VIP會員則是晚一天12日看結局。事實上，上次9月30日停更一天就讓劇迷們已經大崩潰，沒想到這次一連停更兩天更是出現超多哀號聲，紛紛怒喊：「又要停更，那我還買什麼會員，不如直接看電視」、「這誰受得了啊」、「停更兩天真是越來越猖狂了。」除此之外，官方也宣布可搶先看結局的點映禮包已在今日解鎖，預計晚間6點就可看到結局。按照過往部分陸劇在點映禮的操作，劇迷還有望在點映禮中跟導演、編劇及核心男女主角等演員陣容進行線上直播一起觀看結局，但目前《蘭香如故》會如何進行，則尚未確定。