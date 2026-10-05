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2026安卓手機購機指南！三星Galaxy A57成為推薦入手冠軍

目前如果要購買安卓手機的話，平均預算2萬元內，目前最值得入手的還是三星Galaxy A57。

包括6.7吋120Hz螢幕、5000萬畫素主鏡頭、IP68防塵防水、5000mAh電池與45W快充等，且硬體部分也提供長達6年的系統更新

▲外媒Android Headlines公布2026年Android手機購機指南，目前如果要購買安卓手機的話，平均預算2萬元內，目前最值得入手的還是三星Galaxy A57。（圖／官方提供）

排行榜常勝軍！Galaxy A57早在台灣稱霸安卓手機市場

▲三星A57擁有6.7吋120Hz螢幕、5000萬畫素主鏡頭、IP68防塵防水、5000mAh電池與45W快充等，且硬體部分也提供長達6年的系統更新。（圖/Marketplace）

包括

「傑昇通信」

三星Galaxy A57排名第四名，僅輸給iPhone 17系列；而

「地標網通」

最新10月公布的排行榜，三星Galaxy A57更是拿下冠軍，直接打下iPhone 17 Pro。

三星手機台灣10月已經漲價！通訊行免1萬4帶回家

8GB+256GB、12GB+256GB與12GB+512GB官方最新售價分別來到19990元、22490元與26990元，調整1000元至3000元不等。

以8GB+256GB來看，地板價格只要13990元就可以帶回家，跟官網相差6000元；而12G/256GB的原價22490元，只要14990元就能買下，也是跟官網價差7500元。

▲連鎖通訊行地標網通最新三星A57地板價格，比官網還要便宜6000元起。（圖/地標網通官網）