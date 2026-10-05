近幾年手機價格攀升，包括蘋果iPhone、三星等手機大廠今年價格也都持續上揚，不少預算有限的民眾也轉往中階機市場尋寶，然而如果不想使用iPhone或覺得iPhone太貴的民眾，首選到底是哪支手機？根據外媒Android Headlines公布2026年Android手機購機指南，最推薦的依舊是三星Galaxy A57，仍為目前最值得買的Android手機，台灣通訊行現在空機價最低不用1萬3900元就可以帶回家，配備大螢幕、大電池又有支援快充、AI功能等，也已經是長期在台灣手機市場排名前幾的手機。
2026安卓手機購機指南！三星Galaxy A57成為推薦入手冠軍
外媒Android Headlines公布2026年Android手機購機指南，目前如果要購買安卓手機的話，平均預算2萬元內，目前最值得入手的還是三星Galaxy A57。Android Headlines認為，雖然Galaxy A57不是旗艦機，整體使用體驗卻沒有太多明顯缺點。
Android Headlines提到，以中階手機來說，三星A57的效能在各個方面都是剛剛好，包括6.7吋120Hz螢幕、5000萬畫素主鏡頭、IP68防塵防水、5000mAh電池與45W快充等，且硬體部分也提供長達6年的系統更新，雖然沒有支援無線充電、畫素微距鏡頭也只有500萬畫素，但效能已經可以滿足會購入中階機至少90%以上的用戶。
排行榜常勝軍！Galaxy A57早在台灣稱霸安卓手機市場
事實上，這支三星Galaxy A57是今年3月剛上市的中階手機，延續上一代A56的熱度，主打的是6.9mm輕薄機身、6.7吋FHD+ Super AMOLED Plus 螢幕也支援120Hz更新率，處理器搭載Exynos 1680八核心處理器加上5000mAh超大容量電池，另外還有後置相機5000萬畫素、前置相機1200萬畫素以及支援實用AI功能（Awesome Intelligence）功能，成為不少預算有限、不用iPhone的民眾首選。
實際查詢兩大連鎖通訊行手機銷售排行，包括「傑昇通信」三星Galaxy A57排名第四名，僅輸給iPhone 17系列；而「地標網通」最新10月公布的排行榜，三星Galaxy A57更是拿下冠軍，直接打下iPhone 17 Pro。過去每個月前五名榜單中，A57也總是佔有一席之地，能獲得安卓最強手機的稱號根本是當之無愧。
三星手機台灣10月已經漲價！通訊行免1萬4帶回家
然而值得關注的是，受到全球記憶體短缺影響，三星A57系列也在台灣10月調漲價格，8GB+256GB、12GB+256GB與12GB+512GB官方最新售價分別來到19990元、22490元與26990元，調整1000元至3000元不等。
民眾如果現在想要購買的話，可以到通訊行去詢問空機價格，通常都會比官網還要更便宜，記者實際查詢「地標網通」官網最新今天更新的價格，以8GB+256GB來看，地板價格只要13990元就可以帶回家，跟官網相差6000元；而12G/256GB的原價22490元，只要14990元就能買下，也是跟官網價差7500元。如果你最近也想換支安卓手機，這支手機也許是你不錯的選擇哦！
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外媒Android Headlines公布2026年Android手機購機指南，目前如果要購買安卓手機的話，平均預算2萬元內，目前最值得入手的還是三星Galaxy A57。Android Headlines認為，雖然Galaxy A57不是旗艦機，整體使用體驗卻沒有太多明顯缺點。
Android Headlines提到，以中階手機來說，三星A57的效能在各個方面都是剛剛好，包括6.7吋120Hz螢幕、5000萬畫素主鏡頭、IP68防塵防水、5000mAh電池與45W快充等，且硬體部分也提供長達6年的系統更新，雖然沒有支援無線充電、畫素微距鏡頭也只有500萬畫素，但效能已經可以滿足會購入中階機至少90%以上的用戶。
事實上，這支三星Galaxy A57是今年3月剛上市的中階手機，延續上一代A56的熱度，主打的是6.9mm輕薄機身、6.7吋FHD+ Super AMOLED Plus 螢幕也支援120Hz更新率，處理器搭載Exynos 1680八核心處理器加上5000mAh超大容量電池，另外還有後置相機5000萬畫素、前置相機1200萬畫素以及支援實用AI功能（Awesome Intelligence）功能，成為不少預算有限、不用iPhone的民眾首選。
三星手機台灣10月已經漲價！通訊行免1萬4帶回家
然而值得關注的是，受到全球記憶體短缺影響，三星A57系列也在台灣10月調漲價格，8GB+256GB、12GB+256GB與12GB+512GB官方最新售價分別來到19990元、22490元與26990元，調整1000元至3000元不等。
民眾如果現在想要購買的話，可以到通訊行去詢問空機價格，通常都會比官網還要更便宜，記者實際查詢「地標網通」官網最新今天更新的價格，以8GB+256GB來看，地板價格只要13990元就可以帶回家，跟官網相差6000元；而12G/256GB的原價22490元，只要14990元就能買下，也是跟官網價差7500元。如果你最近也想換支安卓手機，這支手機也許是你不錯的選擇哦！