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台中市敬老愛心卡雖然推出搭計程車補助美意，市議員李中接獲多位長輩陳情指出，「用愛心卡叫不到車、用現金秒媒合」。經深入了解，主因在於市府撥款流程繁瑣耗時，計程車司機載客後竟需等候近一個月才能收到車資。李中要求市府應針對系統進行升級，落實「即時支付」，切勿讓好意政策打折扣。李中表示，近日出席多場里辦公室重陽節活動時，許多長輩紛紛反映，無論是透過手機 App 或便利商店叫車，只要選擇使用「敬老愛心卡」付費，往往面臨久候無車的窘境；然而一旦改選「現金支付」，便能迅速媒合到車輛。運將坦言，關鍵在於愛心卡的請款週期太長，影響接單意願。據了解，現行敬老愛心卡撥款流程，是由車行業者每兩週彙整一次搭乘紀錄送交交通局，交通局審核與核銷過程又需耗時約兩週。換言之，司機提供服務後，平均需要一個月才能領到車資，嚴重削弱運將服務持卡長輩的積極性。李中指出，市府自10月起已提高敬老愛心卡每趟折抵額度，藍綠參選人亦紛紛提出加碼政見。然而若支付機制不改革，即便額度再高，長輩仍陷入「看得到、用不到」的困境。對此，他呼籲數位發展局應主動跨局處協助，優化系統以達成「即時撥款」，才能根本解決拒載問題，真正發揮敬老愛心卡的美意。