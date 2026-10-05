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▲中國女間諜張婉瑩跟監偷拍賴清德兒子畫面曝光。（圖／Dept Of Justice）

美國聯邦調查局（FBI）逮捕一名涉嫌替中國政府監控台灣總統賴清德兒子的34歲中國女子張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang），張女4日準備從洛杉磯國際機場搭機前往上海時遭FBI逮捕，被控未依法登記卻充當外國政府代理人。張女在美從事房產業，許多照片被美媒曝光，包含她開車跟監偷拍賴清德兒子住處的畫面也被披露。張婉瑩跟蹤賴清德長子賴廷與的消息由美媒CBS率先披露，根據FBI提出的起訴書指出，張女與一名男子於2025年9月1日從拉斯維加斯飛抵西雅圖，租用了一台黑色日產休旅車並開往目標住處。訴狀中附有鄰居監控攝影機拍下的畫面，顯示兩人涉嫌對抵達家門的賴廷與及其妻兒進行錄影。紐約郵報則公開了張女的長相與更多畫面，可看到張女駕駛的車輛在賴清德兒子住處附近，且張女在駕駛座打開車窗，用手機拍攝。張婉瑩在美隱藏間諜身分，她居住在加州爾灣、從事房地產工作，持有加州地產經紀人執照，任職於 JC Pacific Capital Inc.。她在地產網站 Zillow 上的個人資料顯示，她在洛杉磯及周邊縣市擁有130筆交易與刊登紀錄。從美國房地產交易平台Zillow網站可看到，張女工作經歷10年，能講英語、中文。一共賣出126套房地產，目前還有4套待售出；在評價方面，有兩人給予她一星負評。LinkedIn平台上可查閱到張婉瑩的簡歷，顯示其擁有南加州大學（University of Southern California）公共管理碩士學位，美媒公開的刑事訴狀則提到張女母校為北京國際關係學院。美國加州中區聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官埃塞利（Bill Essayli）表示，北京當局正利用加州的華裔美國人，這對我們而言是個嚴重的問題。他們利用留美中國人來處理自身的外交事務，藉此佈局取得競爭優勢。女子監視的對象雖然不是美國政府人員，但她是在代表北京當局執行任務。他提到，調查指出，張女與一名同夥共同策劃了這趟跟監行程，並在過程中採取了反偵查技巧（tradecraft）以規避執法人員的察覺。張女依法未曾向美國司法部長申報其為外國政府工作，此舉已違反美國聯邦法律。張女預計於明日在洛杉磯聯邦法院首次出庭。執法部門特別強調，在法庭判決有罪確定前，被告均被推定為無罪。